Трасс заявила про готовність застосувати ядерну зброю на посаді прем’єра

Голова МЗС Великої Британії та кандидатка на пост прем'єр-міністра Ліз Трасс заявила про готовність застосувати ядерну зброю у випадку загрози. Політикиня відзначила, що це є важливим обов'язком керівника уряду.

Про це Ліз Трасс заявила під час передвиборчих дебатів на пост лідера Консервативної партії та прем'єр-міністра Великої Британії. Такою була відповідь голови МЗС на питання ведучого про ядерну загрозу.

Цікаво путіна потрібно виключити з G20, – кандидат у прем'єри Великої Британії

Що сказала Трасс про ядерну загрозу

Ведучий дебатів спитав Ліз Трасс про те, що відчуватиме політикиня, якщо під час її керівництва урядом Великої Британії виникне загроза, яка потребуватиме застосування ядерної зброї, що своєю чергою може призвести до глобального знищення. Очільниця МЗС відзначила, що готова виконувати свій обов'язок, якщо буде у прем'єрському кріслі, тобто Трасс готова застосувати ядерну зброю.

Це (питання застосування ядерно зброї – 24 канал) важливий обов'язок прем'єр-міністра, і я готова його виконувати,

– наголосила Трасс.

НАТО говорить про можливість вступити у війну проти росії

На тлі російських провокацій на Запорізькій АЕС, країни НАТО вирішили застерегти кремль від глобальної катастрофи, адже це матиме жахливі наслідки. У першу чергу для самої росії.

Депутат британського парламенту від Консервативної партії Тобіас Еллвуд заявив, що витік радіації, який буде спричинений навмисними діями росіян можна розцінювати як напад на членів НАТО, порушуватиме 5 статтю Альянсу про колективну безпеку. Річ у тім, що у випадку катастрофи, яку можуть спричинити дії росіян, радіація може дійти до країн НАТО.

Таку ж позицію висловив і член американської Палати представників Адам Кінзінгер, який наголосив, що витік радіації означатиме активізацію статті 5 статуту Альянсу – напад на одного члена НАТО є нападом на весь блок.

Цікаво – які шанси Трасс на перемогу в перегонах за крісло прем'єр-міністра Великої Британії: дивіться відео