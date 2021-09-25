Трасу перекрили, перегони "Формули-2" перенесли: Сочі знову затопило – фото, відео негоди

Вулиці Сочі знову затопило у результаті сильної зливи. У річках піднявся рівень води, рух трасою Джубга – Сочі перекрили, а заплановані перегони "Формули-2" перенесли на невизначений термін.

У мережі місцеві жителі оприлюднюють відео зі Сочі, на яких помітно, що вулиці курортного міста перетворилися на ріки.

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Сочі знову затопило

Вранці 25 вересня у Сочі йшов сильний дощ, зокрема постраждали 3 курортних селища – Лоо, Вардане і Буу. У річках, розташовані у цих населених пунктах, піднявся рівень води.

Крім того, затопило проїжджу частини траси Джубга – Сочі у Лазаревському районі. Цю ділянку дороги перекрили для руху транспорту.

Сочі затопило: дивіться відео

Вулиці курортного міста перетворилися на ріки: дивіться відео

Трасу Джубга – Сочі перекрили: дивіться відео

Перегони "Формули-2" перенесли

Також у Сочі довелося скасувати раніше заплановані перегони серії "Формула-2". Наразі невідомо, коли їх проведуть, адже все залежатиме від погоди.

Через негоду у місті цілодобово працюватиме штаб з ліквідації наслідків панування стихії.

Перші перегони серії "Формула-2" перенесли: дивіться відео