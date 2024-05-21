Травень – пекельний місяць для російського війська

Завершується третій тиждень травня, і вимальовуються очевидні та ймовірні рекорди втрат окупаційного війська на війні проти України.

Перший місяць, який зведе ворога в мінус

Очевидно, що цього місяця вороже військо матиме абсолютний рекорд із втрат особового складу, який перевищить 30 тисяч або середньостатистичний місячний мобілізаційний потенціал росіян.

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Мабуть, травень може стати першим місяцем, протягом якого компенсація втрат за підрозділами не буде виведена в нуль, не кажучи вже в плюс, а вперше за довгий час піде в мінус.

Дуже близький абсолютний рекорд із втрат артилерії. Це зумовлено надходженнями боєприпасів та інтенсифікацією контрбатарейної боротьби.

Хоча з нашого боку проблем продовжує вистачати, як із недостатньою кількістю засобів ураження, так і поки що неповним та непропорційним забезпеченням підрозділів БК, що обумовлено повільними постачаннями.

Цілком імовірно, що цього місяця буде встановлений рекорд і зі знищення автомобільного транспорту, який частково чи повністю у російських підрозділах почав замінювати ББМ, а тому й частіше зношуватися.

Власне, травень віщує бути вельми результативним. Це перший місяць, який і справді зможе звести росіян в мінус за багатьма показниками компенсації втрат, а не лише за показником особового складу.