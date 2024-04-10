Травневі свята у Росії можуть бути дуже "запальними"

Російські нафтопереробні заводи продовжують горіти. Здебільшого, не самі – до них прилітають українські БпЛА.

Росія не може вирішити проблему

Більшість нафтопереробних заводів, розташованих у західній частині Росії, вже уражені. Цілими з великих заводів поки що залишилися Московський НПЗ, Кірішнафтооргсинтез і Саратовський НПЗ. Але й туди може прилетіти.

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Така ситуація вже змусила Росію зупинити експорт нафтопродуктів, збільшити замовлення на перероблювання у Білорусі та Казахстані. Ба більше, уряд Росії звернувся з проханням до казахського уряду про створення "запасу нафтопродуктів" для постачання до Росії у травні – червні 2024 року.

Проте поки що паливо в Росії є. По-перше, не всі з уражених НПЗ повністю зупинили виробництво. По-друге, є запаси палива у сховищах. З останнім найгірше. Сховища порожніють, оскільки на "звичайний" рівень попиту накладається сезонне зростання споживання сільським господарством і війна.

Варіант із поставками в західну частину Росії продукції з НПЗ Приуралля та Сибіру не дає виходу із ситуації. Так само як імпорт лише з Казахстану та Білорусі. Потрібні ще постачальники й потрібен ремонт. З постачальниками можна замовляти перероблювання в Індії, де є великі НПЗ. Це, до речі, дозволить вирішити проблему "завислих" 39 мільярдів доларів (у рупіях), які Росія отримала за постачання нафти, але не може вивести з Індії.

Але подивіться на карту та оцініть вартість доставки. Це буде дуже дорого. А отже ціни на бензин, які вже починають зростати, збільшуватимуться і далі.

Є варіант Ірану, але там також не все гладко. З ремонтом ще гірше. Як би громадяни Росії не пишалися "технологічним розвитком" своєї країни, але "нафтова держава" не здатна виробляти сучасне обладнання для перероблювання. Здатні Японія, Німеччина та ще низка країн. Але проблема впирається у санкції.

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Дефіцит палива у Росії триватиме все літо

Тому дефіцит окремих видів палива у Росії можливий. За умови продовження українських атак. Тоді він настане у травні й може тривати до липня – серпня (як мінімум). Звичайно, супроводжуючись зростанням цін. Спочатку на паливо, потім на всю продукцію, яка доставляється споживачеві транспортом.

Крім того, Україна може розширити логіку використання БпЛА для атак на нафтопереробну інфраструктуру Росії. Наприклад, згадати про нафтосховища та продуктопроводи. А також про залізницю, якою доставлятиметься імпортне паливо. Але це вже, можливо, буде ближче до травня. Адже травневі свята мають бути запальними.