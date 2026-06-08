У травні ЗСУ звільнили територій на 100 квадратних кілометрів більше, ніж втратили, – Сирський

Українські військові за травень 2026 року звільнили територій на майже 100 квадратних кілометрів більше, ніж втратили. Ситуація на фронті залишається складною та динамічною.

Про це написав головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський у своєму телеграм-каналі.

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Що сказав Сирський про ситуацію на фронті за травень 2026 року?

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що противник не припиняє спроб просування на Сході та Півдні України, а кількість бойових зіткнень суттєво зросла.

"Найбільш інтенсивні бої тривають на Покровському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках", – розповів Сирський.

Водночас як підкреслив генерал, Сили оборони продовжують зберігати ініціативу на окремих ділянках.

За результатами активних дій у травні співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже плюс 100 квадратних кілометрів на нашу користь. Загалом від початку року звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі,

– зауважив Олександр Сирський.

Він також підкреслив, що протягом місяця українські війська завдали тисячі результативних ударів по військових об’єктах противника.

Зрештою головнокомандувач ЗСУ написав, що визначив завдання для всіх частин Збройних Сил України на найближчий період.

Нагадаємо, раніше аналітики DeepState також наголошували, що вперше з 2023 року у ворога від'ємний приріст окупованої території. За даними експертів, російські війська у травні окупували лише 14 квадратних кілометрів української території.