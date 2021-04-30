З травня в Україні ще 2 області не будуть "червоними", – Ляшко

Віктор Ляшко заявив, що ситуація з коронавірусом в Україні стабілізувалася. Через це з 1 травня Київська та Миколаївська області перейдуть з червоної у жовту зону карантину.
Джерело:брифінг Віктора Ляшка
Деталі від Ляшка
У жодній з областей України рівень завантаженості ліжок з киснем не перевищує допустимі 65%. Про це головний санітарний лікар заявив на брифінгу 30 квітня.
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МОЗ готує подання до державної комісії з надзвичайних ситуацій про виведення з червоного рівня епідеміологічної небезпеки ще 2 областей. Зокрема це Київська і Миколаївська області, які можуть бути переведені у жовтий рівень,
– наголосив чиновник.
Так, за його словами, з 1 травня в Україні буде 7 "червоних" областей.
Де наразі діє червона зона
- Київ,
- Київська область,
- Житомирська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Запорізька,
- Чернігівська,
- Хмельницька,
- Харківська,
- Полтавська.
За добу 29 квітня COVID-19 на Київщині підхопили 415 людей. Крім того, 5 743 – вакцинували. Водночас у Миколаївській області вірусом заразилися 313 людей, а 2 804 – отримали щеплення.Зверніть увагу! Щонайменше до 30 червня в Україні діятиме адаптивний карантин. Він передбачає різні обмеження для регіонів залежно від епідеміологічної ситуації.
Головне про карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу