З травня в Україні ще 2 області не будуть "червоними", – Ляшко

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Віктор Ляшко заявив, що ситуація з коронавірусом в Україні стабілізувалася. Через це з 1 травня Київська та Миколаївська області перейдуть з червоної у жовту зону карантину.

Джерело:

брифінг Віктора Ляшка

Деталі від Ляшка

У жодній з областей України рівень завантаженості ліжок з киснем не перевищує допустимі 65%. Про це головний санітарний лікар заявив на брифінгу 30 квітня.

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МОЗ готує подання до державної комісії з надзвичайних ситуацій про виведення з червоного рівня епідеміологічної небезпеки ще 2 областей. Зокрема це Київська і Миколаївська області, які можуть бути переведені у жовтий рівень,
– наголосив чиновник.

Так, за його словами, з 1 травня в Україні буде 7 "червоних" областей.

Де наразі діє червона зона

  • Київ,
  • Київська область,
  • Житомирська,
  • Сумська,
  • Миколаївська,
  • Запорізька,
  • Чернігівська,
  • Хмельницька,
  • Харківська,
  • Полтавська.

За добу 29 квітня COVID-19 на Київщині підхопили 415 людей. Крім того, 5 743 – вакцинували. Водночас у Миколаївській області вірусом заразилися 313 людей, а 2 804 – отримали щеплення.

Зверніть увагу! Щонайменше до 30 червня в Україні діятиме адаптивний карантин. Він передбачає різні обмеження для регіонів залежно від епідеміологічної ситуації.


Головне про карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу