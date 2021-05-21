Потрібно 65 мільйонів: зірки закликали вийти на пробіжку, щоб врятувати маленьку Алісу

Маленька Аліса Шевчик страждає на рідкісне генетичне захворювання. Для лікування 6-місячної дитинки потрібно 67,5 мільйона гривень, у батьків немає такої суми. Тому зірки закликали українців вийти на пробіжку, щоб врятувати життя дівчинки.

Приєднатися до флешмобу #RunForAlice #БіжуЗарадиАліси пропонує низка українських зірок. Наприклад, Святослав Вакарчук, Женя Галич, Іван Леньо, Ірма Вітовська, Марічка Падалко.

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Що відомо про хворобу Аліси

У Аліси діагностували спінальну м'язову атрофію першого типу СМА1. Це одна з найбільш поширених причин дитячої смертності від генетичних хвороб у світі. Ця недуга вражає усі м'язи. При найважчій формі хвороби дитинка може навіть не дожити до 2 років.

Однак є шанси здолати СМА1. Проте, аби врятувати поламаний ген, потрібне дороге лікування. Чим швидше дівчинка його отримає, тим більший у неї шанс стати здоровою.

Як відбуватиметься флешмоб

У цій ситуації важлива кожна гривня. Реквізити: ПриватБанк – 4149 4391 0232 9996 (Шевчик Галина Вікторівна), Monobank – 5375 4141 0823 2736 (Шевчик Галина Вікторівна) ПУМБ – 4314 1401 0266 0575 (Шевчик Галина Вікторівна).

Захід покликаний не тільки зібрати гроші на лікування для маленької Аліси, а й в цілому привернути увагу до проблеми дітей з СМА. В Україні їх є понад 200 людей.

Як приєднатися до зіркового флешмобу

вийти на пробіжку і зробити селфі або зняти відео,

опублікувати його у соціальних мережах з хештегом #RunForAlice або #БіжуЗарадиАліси,

перерахувати для Аліси будь-яку доступну суму,

передати естафету порятунку ще 5 людям, для того, щоб марафон продовжився.

Актриса Ірма Вітовська розповіла, що мама Аліси – фельдшер швидкої допомоги у Кривому розі, а тато співробітник ДСНС. Він сапер та учасник АТО, брав участь у гуманітарному розмінуванні Лисичанська і Слов'янська.

Батьки Аліси все життя рятують людей. Тепер порятунку потребує їхня донька. Тільки задумайтеся: якщо 1 млн осіб переведе всього по 67,5 грн – життя дитини буде врятована. Звучить просто, але на ділі все набагато складніше,

– наголосила Вітовська.

Зауважимо, у 4-місячного Дмитрика Свічинського була схожа ситуація. У хлопчика діагностували спінальну м'язову атрофію, подолати яку міг тільки найдорожчий у світі укол "Золгенсмою". Небайдужі зібрали понад 2 мільйони доларів, тож дитину вдалось врятувати.