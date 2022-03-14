Треба дотиснути, – Шабунін закликав українців за кордоном виходити на протести

В умовах війни від українців, які перебувають за кордоном, також залежить, як далі розвиватимуться події. Вони мають "дотиснути" лідерів Заходу, виходячи на протести.

Рішучість та ініціативність кожного є дуже важливими. Про це заявив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін в ефірі 24 каналу.

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"Збройні Сили України, тероборона – усі військові виграють час дуже дорогою ціною. Українці роблять багато, але ми не можемо фізично вийти у західних столицях світу. Це маєте зробити ви", – наголосив глава ЦПК.

Лідерів Заходу треба "дотиснути"

За словами Шабуніна, політики усюди однакові: що у США, що у Німеччині, що в інших країнах. Їхня перша реакція на таку катастрофу – "усе розв'яжеться самостійно". Однак потрібно довести, що це не так.

Суспільну думку вже сформовано: виборці ключових політичних сил при владі на Заході підтримують надання Україні засобів новітньої протиповітряної оборони. Треба просто дотиснути,

– додав глава ЦПК.

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