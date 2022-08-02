Чи купувати обігрівач і як підготуватись до складної зими: корисні поради експерта
Джерело:радіо "Промінь"
Очільник асоціації "Енергоефективні міста України" розповів, як треба готуватись до опалювального сезону. Також він пояснив, як готуватись до зими власникам різних будинків та квартир.
Відповідну інформацію розповів Святослав Павлюк. Напередодні в "Укренерго" розповіли, як готуються до сезону.
Зауважте Сформуйте резерв, – експерт з енергоефективності про підготовку до опалювального сезону
Експерт розповів, як готуватись до зими
Святослав Павлюк поділив будинки на декілька категорій.
Перша категорія – це індивідуальна забудова. Там в основному автономне газове або електричне. І там є можливість щось змінити – наприклад, поставити автономний твердопаливний котел,
– розповів Павлюк.
Він порадив задуматись над формуванням резервного паливного обладнання будинку. Зокрема над тим:
- щоб доставити ще один котел. Тобто, якщо є газовий, то варто поставити ще й твердопаливний;
- якщо в індивідуальному будинку є можливість його поставити.
Чи варто купувати електричні обігрівачі
Також очільник асоціації "Енергоефективні міста України" пояснив:
- якщо є централізоване опалення і ніяких альтернативних варіантів, то таки варто придбати хоча б електрообігрівач;
- однак варто ретельно перевірити стан електропроводу в будівлі.
Тенденція, котру ми бачимо в Європі і в світі загалом, – все йде до використання місцевих енергетичних джерел. Це і сонячні батареї в максимально можливий спосіб, і вітряні генератори, і опалення через теплові помпи,
– пояснив Павлюк.
Щоб зекономити на енерговитратах, треба утеплити двері й вікна (монтажною піною, мінеральною ватою або іншим ізоляційним матеріалом). Також можна:
- утеплити загальні двері в під'їзд чи на поверх;
- утеплити труби, котрі йдуть по підвалах і на даху;
- перевірити арматуру регулювання на вході;
- якщо немає індивідуального теплового пункту, перевірити засувки, щоб вони працювали.
Експерт розповів про теплові помпи та сонячні батареї
Теплова помпа – це пристрій, який перекачує тепло з навколишнього середовища в будинок. Якщо ви використовуєте теплову помпу, то на затрачену кіловат – годину електричної енергії ви отримаєте 3 – 4 кіловат-години теплової. Тобто, ви її не генеруєте, а перекачуєте з навколишнього середовища – працює закон збереження енергії,
– пояснив експерт.
Також він додав, що це переважно технологія для приватних будинків. Зокрема, в багатоповерхових будинках потрібні великі помпи.
"Це інша система опалення, це дорого і довго встановлювати. Тобто, швидко ви цього не зробите. Потужність, яку споживає багатоповерховий будинок, забезпечити лише сонячними панелями на балконі неможливо", – пояснив Святослав Павлюк.
Він також порадив в будинках, підключених до централізованих систем, – задуматись над скороченням витрат.
Коротко про опалювальний сезон в Україні
- Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що зима буде непростою. Однак при належній підготовці й фінансуванні Україна зможе пройти цю зиму достойно.
- За даними Кудрицького, є три елементи, які вимагають ретельної підготовки й фінансування. Це планові ремонти електростанцій, ремонти електромереж і закупівля необхідних обсягів палива, як вугілля, так і природного газу.
- Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов пообіцяв, що попри війну опалення в українські будинки подадуть вчасно.
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