Треба мати докази, – Данілов розповів про можливість введення санкцій проти Портнова

В РНБО не виключають введення санкцій проти проросійського ексзаступника глави адміністрації Януковича – Андрія Портнова. Однак для цього потрібно зібрати необхідні докази.

На думку Олексія Данілова таких як Андрій Портнов в Україні дуже багато. Однак щоб боротися з ними потрібні докази їхніх злочинів.

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Санкції ввести можливо

Олексій Данілов запевняє, що якщо українські правоохоронні органи зберуть докази злочинів Андрія Портнова, то РНБО відповідно реагуватиме на це.

Про Андрія Портнова відомо багато всім. У нас стільки загроз, крім Портнова. Таких як він дуже і дуже багато. Але треба мати аргументи, докази. І цим займається не апарат РНБО, цим займаються інші служби. Як тільки будуть докази, якщо тільки будуть подання відповідні до нас, ми таке питання можемо відпрацьовувати,

– пояснив Данілов.

Хоча секретар РНБО додав, що якби не його теперішня посада, то він би щодня писав списки людей, які порушують інтереси держави чи права людини, а також причетні до російської агресії.