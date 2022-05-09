Треба не тільки накопичити зброю, – експерт пояснив, коли може початися звільнення Херсона

Херсон вже близько 2 місяців перебуває під окупацією росіян. І для його звільнення потрібно не лише накопичити зброю, а й дочекатися можливості наступу.

Про це 24 каналу розповів генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

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Ягун каже, що це складне питання. На його думку, це (звільнення Херсону – 24 канал) станеться не раніше середини літа.

Генерал-майор запасу СБУ наголошує, що Україні треба не тільки накопичити зброю, а й зрозуміти, якими резервами оперує ворог.

ЗСУ зараз ведуть виснажливі оборонні бої. Це навмисна тактика – виснаження супротивника, який намагається наступати і таким чином провокація його задіювати все більше резервів.

Коли ми побачимо, що резерви в Росії завершуються і ворог реально не зможе більше наступати і почне "окопуватися", щоб залишитися на своїх позиціях, тоді треба буде думати про наступ,

– заявив Віктор Ягун.

Але все це теоретичне висловлювання. Що буде насправді – ніхто не знає. За його словами, зараз ми бачимо взагалі якісь парадоксальні речі. Наприклад, голова Миколаївської ОВА розповів, що окупанти просто скидають бомби на поля або ж іноді вони обстрілюють своїх.

У чому проблема для росіян? На думку генерал майора запасу, у них немає коштів.

"Якщо у 2014 році вони мали гроші, щоб обіцяти пенсії, виплати чи допомогу людям, то зараз в них немає такої можливості. І замість того, щоб підтримувати фермерів, аби ті перейшли на їхню сторону, вони просто крадуть зерно", – додав він.

Віктор Ягун вважає, що нічого в окупантів у Херсоні не вийде. Він каже, для того, щоб зберегти свої позиції, їм треба тримати величезну кількість так званої росгвардії, щоб хоча б зробити імітації мирного життя.

"Парад" окупантів у Херсоні

9 травня росіяни влаштували у Херсоні святкування пропагандистського "Дня перемоги". Для цього у парку Слави росіяни ледь зібрали "масовку" – людей, які були готові підіймати стяги неіснуючої держави та країни-агресорки.

Вони скандували проросійськи вигуки та несли триколор разом з радянськими стягами. Загальних планів зйомки горе-парад не має – тільки укрупнені, щоб не показувати справжніх масштабів (а вони мізерні).

У Херсонській області також проходили заходи окупантів. У містах та селищах пройшли заходи: мітинги, покладання квітів, концерти. Місцевих жителів на них було небагато. Основну частину учасників становили самі військові Росії.

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