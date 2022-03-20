Треба потиснути ще 3 – 6 місяців, – Милованов про ізоляцію Росії від світу

Безліч країн вже наклали санкції на Росю, через що страждає її економіка. І якщо ще укілька місяців тиснути на РФ санкціями, то вони стануть ізольованими від світу.

Про це розповів президент Київської школи економіки Тимофій Милованов в ефірі 24 каналу.

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За його словами, багато країн по всьому світу відмовляються від російської нафти, і в РФ вже починаються фактичні проблеми, бо з нею ніхто не хоче мати справи.

Всьому світу потрібно 3 – 6 місяців це протиснути, і тоді Росія вже буде відмовлятися довгостроково від компаній. РФ вже сама каже, що ті, хто до травня не повернеться в Росію, то їм на 10 років заборонять працювати там,

– заявив Милованов.

На його думку, потрібно, щоб ці компанії не повернулися до травня, і тоді це буде серйозна ізоляція не тільки на декілька місяців, а назавжди.

"Економічний аналіз також показує, що найбільші збитки для економіки РФ також будуть через 3 – 6 місяців. Тобто якщо світ буде продовжувати накладати санкції, то економіка безвідворотньо буде мати проблеми і втрати", – наголосив експерт.

Милованов додав, що якщо ж це триватиме лише пару місяців, то економіка РФ може відновитися. Тому тут важливо не втрачати пильність і всім працювати над тим, щоб санкції були довгострокові", – переконаний експерт.

До слова, гендиректор "Оператор ГТС України" Сергій Макогон вважає, що до 2024 року Європа повністю відмовиться від газу, палива, нафти та вугілля з РФ. І нікому транзит вже не буде потрібний.

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