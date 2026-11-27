Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд належним чином розгляне петицію із закликом звільнити міністра у справах ветеранів Віталія Кіма. Вона з'явилася після резонансних висловлювань посадовця про можливе зростання злочинності після повернення військових із фронту.

Про це Корецький повідомив під час виступу у Верховній Раді 27 листопада.

Що Корецький сказав про петицію щодо звільнення Кіма?

За його словами, після інтерв'ю Віталія Кіма відбулася приватна розмова з міністром.

Якщо навіть помилки допускаються, треба робити швидкі висновки, виправляти ці помилки і рухатися далі. Петицію, згідно з чинним законодавством, ми розглянемо належним чином, – заявив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю виданню "РБК-Україна" міністр у справах ветеранів Віталій Кім висловив припущення, що після повернення військовослужбовців із фронту в Україні може зрости рівень злочинності.

Відповідаючи на запитання про такі ризики, посадовець заявив: "Це точно буде".

"Так було після кожної війни. Люди повертаються з певними навичками, зі зменшеним відчуттям ризику та підвищеним почуттям справедливості. Це стосується не лише криміналу, а й соціального напруження, революцій та інших процесів", – сказав Кім.

Він також зазначив, що держава "недостатньо працює над інформаційною політикою та підготовкою суспільства до повернення ветеранів". На думку міністра, необхідно створити для військових альтернативні можливості, щоб вони не вчиняли злочинів.

Ініційована військовим петиція про звільнення міністра набрала необхідні 25 тисяч голосів менш ніж за тиждень. Крім того, у Верховній Раді нардепи ініціювали відставку урядовця та почали збирати підписи через обурення ветеранської спільноти.