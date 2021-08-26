Роблю все, щоб нас поважали, – Зеленський назвав основні досягнення на посту президента

Володимир Зеленський заявив, що його основними досягненнями на посту президента є суб'єктність України, інфраструктура й армія.

Глава держави зазначив, що, відповідаючи на запитання, "треба хвалитися". Про це він повідомив в ефірі програми "Право на владу".

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Три основні досягнення президента

Я вважаю, що точно суб'єктивізуємось. Роблю все, щоб нас поважали закордоном, щоб з нашою думкою рахувалися, щоб ми були суб'єктом, щоб за нас не вирішували питань – суб'єктність України,

– сказав глава держави.

Володимир Зеленський продовжив: "Друге – це інфраструктура. Вважаю ганьбою, якщо у тебе немає інфраструктури в країні. Україна може бути вітриною європейською – тут і історія, і пам'ять, і природа, і їжа, і люди".

"Третє – у нас одна із найпотужніших армій в Європі", – додав президент.

Підбивши підсумки заходу, можна зробити висновок, що він пройшов напрочуд вдало. Усі учасники підтвердили свою підтримку суверенітету та територіальній цілісності нашої держави.

У Києві 23 серпня відбувся установчий саміт Кримської платформи, в якому взяли участь 46 іноземних делегацій.

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