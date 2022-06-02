Треба трощити російську армію, – експерт пояснив, чому важливо утримувати Сєвєродонецьк

У Сєвєродонецьку тривають запеклі бої, окупанти контролюють частину цього населеного пункту. Експерт розповів, чому українцям важливо утримувати від загарбників це місто на Луганщині.

Чому це місто важливо утримувати – 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

Важливо Біля Сєвєродонецька разом з командиром-кадирівцем ліквідували ще 2 російських офіцерів

За його словами, якщо є така можливість, то Сєвєродонецьк варто утримувати від окупантів.

На сьогодні з'явилася інформація, що українські військові розгромили там штурмову роту Росії та навіть взяли в полон мобілізованих чоловіків з окупованої Луганщини,

– розповів Жданов.

Експерт наголошує, що для нас це місто важливе. "Ціна питання означає, що треба залишатися і розгромити російську армію", – додав він.

На його думку, відійти від міста треба буде тоді, коли буде гаряче, і треба буде рятувати наших бійців – виводити їх та займати новий рубіж.

Куди росіяни підуть у разі захоплення Сєвєродонецька

За його словами, наступним форпостом Луганщини буде Лисичанськ, якщо противнику таки вдасться захопити Сєвєродонецьк.

"І ми будемо утримувати цей населений пункт, щоб Росія не могла заявляти, що вона повністю захопила цю область", – додав експерт.

Чи можуть окупанти зробити "Сєвєродонецький котел"

На це військовий експерт відповів, що на сьогодні в тому місці – між Лиманом та Попасною, де окупанти хотіли "замкнути кільце" – зупинено атакувальні дії російських військ, і там більш-менш стабільна ситуація.

Він запевнив, що коли прийдуть системи HIMARS, вони можуть допомогти ЗСУ відбити звідти окупантів та прибрати загрозу оточення ЗСУ на Луганщині.

Наразі, на думку Жданова, ймовірність оточення є, але вона дуже низька.

Дивіться повне відео з Олегом Ждановим:



Окупанти хочуть захопити Сєвєродонецьк: коротко

Російські військові не припиняють штурм Сєвєродонецька та його околиць. Стосовно останніх, то успіхів загарбникам досягнути не вдалося. І це при тому, що вони відкривали мінометний вогонь по Бобровому й Устинівці.

Напередодні у Генштабі повідомили про те, що російські загарбники закріплюють свої позиції у центрі Сєвєродонецька. Пізніше у розвідці Великої Британії зазначили, що серед військових, які зараз перебувають у місті, є кадирівці.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай каже, що ситуація в області залишається складною, окупанти намагаються прорвати лінію оборони українських захисників з усіх боків, але основна мета – захопити Сєвєродонецьк.

На жаль, російські загарбники змогли захопити більшу частину Сєвєродонецька, але не все місто. Гайдай каже, що 1 червня українські захисники провели кілька операцій з контратаки і їм вдалося на деяких вулицях посунути ворога.

Зауважимо, що для російських військових Сєвєродонецьк надзвичайно важливий. Оскільки вони прагнуть спочатку взяти під контроль усю Луганську, а пізніше – Донецьку область, то їм необхідно почати саме з цього міста, а також із Лисичанська. Ці два населені пункти все ще не перебувають під окупацією.

Крім того, російські військові продовжують хаотичний обстріл населених пунктів й околиць. Влучають вони не лише у житлові будинки, а й, наприклад, в об'єднання "Азот".

Відео до теми – ЗСУ відтіснили рашистів з кількох вулиць: ситуація у Сєвєродонецьку