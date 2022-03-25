Треба засівати поля, – Веніславський пояснив, чому змінили главу Мінагрополітики

Верховна Рада звільнила міністра аграрної політики Романа Лещенка та призначила на його місце Миколу Сольського. Це пов'язано насамперед із посівною, яку необхідно розпочинати, попри війну.

Нардеп Федір Веніславський наголосив, одне з найважливіших завдань зараз – думати про майбутнє, аби люди мали, що їсти.

До речі Рада звільнила Лещенка й призначила Сольського главою Мінагрополітики

Чому призначили саме Сольського

Він додав, що слід засівати поля, дбати про паливо та постачання добрив. За словами Веніславського, Сольський як досвідчений голова комітету знає, що треба робити, тому проблем не буде.

Ми себе прогодуємо. Наші аграрії сіють, а військові будуть захищати всіх громадян,

– запевнив нардеп.

Зауважимо, що до призначення на посаду Сольський очолював Комітет аграрної політики у Верховній Раді. Він пройшов до Верховної Ради на виборах 2019 року від партії "Слуга народу".

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