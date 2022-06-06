Треба жити заради дітей, – Зеленський у нічному зверненні за 5 червня з Запоріжжя

Президент Володимир Зеленський 6 червня відвідав Запоріжжя, Соледар та Лисичанськ. Він розповів про результати цієї поїздки у нічному зверненні до українців.

Глава держави зауважив, що сьогодні мав багато роботи. Тому своє звернення він опублікував доволі пізно, повідомляє 24 канал.

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Президент підтримав військових у Запоріжжі

Зеленський розповів, що 5 червня приїхав з візитом на Запоріжжя. Там він підтримав українських військових, нагородив кращих з них та вислухав доповідь.

Також президент зустрівся з головою Запорізької ОВА, керівництвом місцевої поліції та СБУ, а також з деякими мерами тимчасово окупованих міст. Окрім цього, глава держави мав зустріч з маріупольцями, яким разом із дітьми вдалося виїхати живими.

Тут їх зустріла Хортиця. По-людськи, тепло. Умови бачив – тимчасові, але не погані. Зрозумів складні їхні питання. Думаю, вирішимо,

– зауважив Зеленський.

Президент розповів, що кожна сім'я мала свою історію. Більшість з них була без чоловіків – хтось пішов воювати проти окупантів, хтось потрапив у полон, а хтось, на жаль, загинув.

"Просто трагедія. Ви знаєте, ні дому, ні близької людини, але треба жити заради дітей. Реальні герої. Вони – серед нас", – зазначив глава держави.

Дивіться звернення Володимира Зеленського:

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Зеленський відвідав Лисичанськ і Соледар

Після Запоріжжя Зеленський разом з головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком поїхав на Схід. Вони відвідали Лисичанськ та Соледар.

"Пишаюся кожним і кожною, кого зустрів, кому тиснув руку, з ким спілкувався, кого підтримував. Дещо привезли військовим, проте детально не буду (розповідати – 24 канал). А дещо від них – вам. Впевненість привезли та міцність", – додав президент.

Зеленський підсумував, що бажає усім захисникам здоров'я, а українцям – перемоги.

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