Треба жити заради дітей, – Зеленський у нічному зверненні за 5 червня з Запоріжжя
Президент Володимир Зеленський 6 червня відвідав Запоріжжя, Соледар та Лисичанськ. Він розповів про результати цієї поїздки у нічному зверненні до українців.
Глава держави зауважив, що сьогодні мав багато роботи. Тому своє звернення він опублікував доволі пізно, повідомляє 24 канал.
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Президент підтримав військових у Запоріжжі
Зеленський розповів, що 5 червня приїхав з візитом на Запоріжжя. Там він підтримав українських військових, нагородив кращих з них та вислухав доповідь.
Також президент зустрівся з головою Запорізької ОВА, керівництвом місцевої поліції та СБУ, а також з деякими мерами тимчасово окупованих міст. Окрім цього, глава держави мав зустріч з маріупольцями, яким разом із дітьми вдалося виїхати живими.
Тут їх зустріла Хортиця. По-людськи, тепло. Умови бачив – тимчасові, але не погані. Зрозумів складні їхні питання. Думаю, вирішимо,
– зауважив Зеленський.
Президент розповів, що кожна сім'я мала свою історію. Більшість з них була без чоловіків – хтось пішов воювати проти окупантів, хтось потрапив у полон, а хтось, на жаль, загинув.
"Просто трагедія. Ви знаєте, ні дому, ні близької людини, але треба жити заради дітей. Реальні герої. Вони – серед нас", – зазначив глава держави.
Дивіться звернення Володимира Зеленського:
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Зеленський відвідав Лисичанськ і Соледар
Після Запоріжжя Зеленський разом з головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком поїхав на Схід. Вони відвідали Лисичанськ та Соледар.
"Пишаюся кожним і кожною, кого зустрів, кому тиснув руку, з ким спілкувався, кого підтримував. Дещо привезли військовим, проте детально не буду (розповідати – 24 канал). А дещо від них – вам. Впевненість привезли та міцність", – додав президент.
Зеленський підсумував, що бажає усім захисникам здоров'я, а українцям – перемоги.Зверніть увагу! Президент записав своє звернення з потягу. Одразу після його публікації в багатьох областях України розпочалася повітряна тривога. Те, що російські окупанти не розуміють, що звернення не є прямою трансляцією, вчергове показує усім, на скільки "потужними" є розумові здібності командування "другої армії у світі".
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