Треба дивитись на особистості: які комітети Ради у "Слузі народу" готові віддати опозиції

Питання про те, які комітети дістануться новим народним обранцям, що не є представниками президентської партії "Слуга народу", вирішуватимуть у підготовчій групі.

Саме її 9 серпня збирає поки ще чинний спікер Андрій Парубій.

У тих, хто зараз є або буде в опозиції, вже була можливість працювати у комітетах і навіть їх очолювати. Про це в інтерв’ю BBC розповів глава президентської партії, що виборола монобільшість у парламенті, Дмитро Разумков.

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Вважаю, що вони досягли небагато, тому моя особиста позиція – вони вже показали свою "ефективність",

– наголосив він.

Водночас, на зауваження журналіста стосовно того, що з його словами не погодився б Вакарчук, Разумков відповів: "Зараз не про Вакарчука. Він не був у цій Раді, він був раніше, але у нього не було можливості очолювати, наприклад, бюджетний комітет".

Він додав, що довірив би музиканту комітет зі свободи слова.

На запитання про те, чи бюджетний комітет "Слуга народу" вже присвоїла собі, Разумков відповів:

Це питання дискусій, але треба дивитися не на комітети, а на особистості.

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