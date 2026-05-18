Під захоплені крики дітей: Папа Римський повторив вірусний тренд "six – seven"

Діти й підлітки у всьому світі шаленіють від популярного тренду "six – seven". Не відстає від сучасних тенденцій і Папа Римський.

Відео, на якому понтифік повторює популярні рухи, стало вірусним у TikTok.

До теми Це ім'я не використовували понад 120 років: чому Папа Римський обрав саме його

Як Лев XIV повторив тренд "six – seven"?

Ролик у мережі 16 травня опублікував італійський священник Дон Роберт Фішер. Такий контент миттєво припав до душі користувачам і менше ніж за добу зібрав понад 10 мільйонів переглядів і тисячі коментарів.

Папа Римський у тренді: дивіться відео

Коментатори не стримали свого захвату від ситуації. Для них такі дії Папи стали "легендарними". А один із користувачів навіть написав: "Я атеїст, але люблю цього Папу – він такий милашка".

До слова, ще один курйозний випадок із Левом XIV стався, коли той намагався зв'язатися з американським банком, щоб оновити свої особисті дані. Проте тоді співробітниця установи не повірила співрозмовнику й просто кинула слухавку, не розпізнавши в ньому Папу Римського.

Що це за тренд такий?

Вірусна фраза в сукупності з відповідними рухами рук стала настільки популярною у світі, що цей феномен уже зафіксували у словнику Merriam-Webster. Там пояснили, що насправді "six – seven" (також "6 7" або "67") – це беззмістовний вираз, який став популярним серед підлітків і молодших дітей, зокрема завдяки соцмережам і відео.

Тренд пов'язаний із реп-треком і також асоціюється з позначенням зросту баскетболіста 6 футів 7 дюймів. Серед користувачів існують різні тлумачення: дехто вважає, що це означає "так собі" (часто супроводжується жестом рукою вгору-вниз), інші пов'язують фразу з високим зростом або баскетбольною термінологією.

Водночас загального й чіткого значення немає – у цьому й полягає суть тренду: це навмисно абсурдний вираз. Як зазначають самі підлітки в соцмережах, його сенс у тому, що він не має сенсу.

Психолог Сем Гольдштейн у матеріалі Psychology Today пояснив, що меми на кшталт "6 7" виконують соціальну функцію: діти через абсурдні жарти формують відчуття належності до групи та використовують їх як внутрішній код без чіткого значення.

Експерт зазначив, що такі тренди не свідчать про поверховість чи проблеми з увагою. Навпаки, абсурдний гумор допомагає дітям знижувати напругу, особливо в умовах інформаційного перевантаження та стресу.

Діти постійно експериментують: запозичують ідеї, реміксують жарти, пристосовують речі на льоту. Це неформально, так, але водночас неймовірно складно. Вони тонко відчувають тон, таймінг, іронію та контекст так, що це вразило б більшість дорослих,

– підкреслив він.

Чим відомий Папа Римський?

Лев XIV офіційно очолив Римо-католицьку церкву після інтронізації у Ватикані 18 травня 2025 року. Роберт Френсіс Прево став першим в історії Папою Римським зі США, маючи також французьке, іспанське та частково африканське коріння.

Після вступу на престол він публічно висловився проти повномасштабної війни Росії проти України та наголошував на необхідності справедливого миру. Також Папа реагував на відмову Росії підтримати різдвяне перемир'я, а під час святкових звернень закликав до миру в Україні, хоча прямо Росію як агресора не називав.

У січні він також закликав припинити удари по українській енергетичній інфраструктурі, які спричиняють значні страждання цивільного населення.