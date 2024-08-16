Наразі він майже увесь заріс травою та деревами. Втім, на дні і досі залишаються потоки лави та каміння давніх часів.

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Що відомо про Аполлонівський палеовулкан

Науковці розповіли, що Аполлонівський палеовулкан "бачив, як зароджується перше життя на Землі". Він розташований всього за 50 кілометрів від центру Дніпра поблизу однойменного села. За словами місцевої жительки Наталії, про існування вулкана знала, але для місцевих це завжди був кар'єр.

Там ще кажуть, що пани поховані. Там ще раніше була така гора, воно як шапкою іде, і там були поховані воєнні наші. Військові давніх часів,

– поділилась жінка.

Як сьогодні виглядає Аполлонівський палеовулкан / Фото Суспільне

Науковці зауважили, що кар'єр там дійсно колись був, адже за радянських часів на території вулкана шукали золото.

"Там раніше в колонії били камінь. Потім його покинули і зробили там стрільбище. В газеті "Вперед" колись писали, що знайшли вулкан", – розповів місцевий житель Володимир.

Чим унікальний Аполлонівський вулкан

Геолог Володимир Манюк зазначив, що в Україні є й інші згаслі вулкани, втім, вони значно молодші ніж Аполлонівський. За словами науковця, зараз на місці вулкана рівнина з пагорбами, хоча раніше він височів над навколишніми територіями.

Високий тиск, температура, процеси так званого метасоматозу – хімічного перетворення порід. Тому як було це тоді, ми вже ніколи не відновимо цю ситуацію. Це звичайно не весь вулкан, це його фрагмент невеличкий, але структура добре досліджена саме бурінням в зв’язку з пошуками золота,

– поділився Манюк.

На дні вулкана і досі залишаються древні потоки лави / Фото Суспільне

За словами науковця, досить складно дослідити активність вулкана. Через його величезний вік можна лише робити припущення, якої сили були виверження. Манюк зазначає, що Аполлонівський вулкан є одним з найстаріших у всьому світі.

"Це можна сказати точно, я це підтверджу безумовно, для Європи це найстаріший вулкан. Нам пощастило, що збереглися за такий час ознаки, що це породи вулканічні, бо він зазнав сильного перетворення, перетоплення, породи дуже змінені. Тому це структура – унікальна", – зазначив науковець.

Цікавим є те, що вулкан досі не має статусу геологічної пам’ятки природи. Втім, за словами Манюка, це можна виправити – звернувшись із заявою до обласної влади.