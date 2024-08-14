Серед закладів є такі, які неодмінно справлять враження на своїх відвідувачів. Тренди 24 підготували підбірку із 3 ресторанів у світі, які вас здивують.

Дивіться також Чи справді кава без кофеїну несе загрозу для здоров'я

Ресторан Villa Escudero Resort, Філіппіни

Ресторан, що входить до складу курортного комплексу Villa Escudero Resort, розташований неподалік міста Сан-Пабло, буквально біля підніжжя водоспаду.

Унікальна особливість цього місця – столики, які встановлені прямо в мілкій воді. Гостям пропонують скуштувати традиційні філіппінські страви, а після обіду можна зануритися у води водоспаду.

Ресторан THE YELLOW TREEHOUSE, Нова Зеландія

В Окленді, Нова Зеландія, знаходиться незвичайний ресторан, побудований на секвої. Щоб потрапити на обід, відвідувачам доведеться піднятися на висоту 12 метрів, де на них чекає вражаюча обідня зала. Її площа становить 9 метрів у ширину та 12 метрів у висоту.



Незвичний ресторан / Фото Redwoodstreehouse

Заклад може прийняти всього 18 гостей одночасно, тому бронювання столиків варто здійснювати заздалегідь.

Ресторан Cabbages and Condoms, Таїланд

У курортному містечку Паттайя, Таїланд, розташований ресторан з незвичною назвою – Cabbages and Condoms, що означає "Капуста і Презервативи". Цей заклад на березі моря оточений мальовничими тропічними садами, де є галявини з гойдалками, озера з рибками, а також доріжки, що ведуть крізь справжні джунглі.



Ресторан "Капуста і презервативи" / Фото WordPress

Назва ресторану пов'язана з його засновником, Мечаєм Віравайдом, який активно займається питаннями планування сім'ї. У Таїланді боротьба з абортами та висока народжуваність стали важливими темами, і головна ідея цього ресторану – підвищення обізнаності про сімейне планування. До страв відвідувачам пропонують презервативи.

Декор закладу включає манекени в костюмах із презервативів, а на столах під склом можна побачити цікаві візерунки з цього матеріалу. Ресторан також акцентує увагу на екологічності: зелень для страв вирощують прямо на території, де також є великий вольєр із птахами. Меню ресторану складається з тайських і європейських страв, більшість із яких відрізняються своєю гостротою.