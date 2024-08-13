Основні методи видалення кофеїну включають використання метиленхлориду та етилацетату. Хоча ці хімікати можуть викликати побоювання, їх концентрація в каві без кофеїну регулюється строгими нормами, що робить ризики мінімальними.

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Як отримують каву без кофеїну

Існує кілька методів приготування кави без кофеїну, але два основні використовують хімічні речовини метиленхлорид або етилацетат для видалення кофеїну з кавових зерен.

Один з методів включає контакт зерен з цими хімікатами. Згідно зі словами Тоні Кул, завідувачки кафедри хімічного машинобудування Каліфорнійського університету, зелена кавова сировина спочатку обробляється парою, щоб розширити пори зерен. Потім зерна промивають метиленхлоридом або етилацетатом, після чого обробляють парою знову і промивають, щоб видалити залишки хімікатів, а потім обсмажують.

Кінцевий продукт зазвичай не відрізняється від звичайної кави, якщо процес проведено правильно,

– зазначає доктор Кул.

Чи небезпечні хімікати

Експерти вважають, що хімічні речовини, що використовуються в процесі приготування кави без кофеїну, не становлять значної загрози, якщо їх концентрація відповідає встановленим нормам.

Хлористий метилен, який може викликати рак печінки та легенів при великих дозах, має максимально допустиму концентрацію в каві без кофеїну не більше 0,001%.

За словами доктора Кула, практично неможливо випити стільки кави без кофеїну, щоб наразитися на небезпечний вплив метиленхлориду.

Етилацетат, інша хімічна речовина, що застосовується у процесі, не має доказів, що він викликає рак. Він також міститься в деяких фруктах і використовується в лаку для нігтів і друкарських фарбах.

Втім, вплив етилацетату під час вдихання, проковтування або контакту зі шкірою може викликати подразнення очей, шкіри або горла. Однак за словами експертів, у каві ця хімічна речовина не становить загрози для здоров'я.

Доктор Кул пояснює, що хоча в кавових зернах можуть залишатися сліди хімічних речовин, після обсмажування, при температурі від 356 до 464 градусів за Фаренгейтом, метиленхлорид і етилацетат майже повністю випаровуються, оскільки їх точки кипіння значно нижчі.

Як прибирають кофеїн без хімікатів

Декілька брендів знефеїнують каву за допомогою технології Swiss Water Process, яка використовує воду для видалення кофеїну з кавових зерен, замість потенційно токсичних хімічних розчинників.

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