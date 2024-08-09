Експерти в галузі харчування наголошують на антиоксидантних і протизапальних властивостях какао, які можуть позитивно впливати на серцево-судинну систему та допомагати контролювати рівень цукру в крові. Саме тому чимало людей відмовляються від кави на користь цього напою.

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Якими є корисні властивості какао

Какао-порошок містить флаваноли — сполуки, що асоціюються з поліпшенням роботи серцево-судинної системи. Якщо ви шукаєте напій, який можна вживати вранці без надмірного вмісту кофеїну, какао може стати гарною альтернативою. У столовій ложці какао-порошку міститься приблизно 12 міліграмів кофеїну, що значно менше, ніж у чашці чаю (25-50 міліграмів) чи кави (100-150 міліграмів).

Проте дієтолог Міранда Галаті нагадує, що жоден окремий продукт не здатен кардинально змінити ваше здоров’я. Якщо ви насолоджуєтеся кавою, продовжуйте її пити, але якщо вам подобається смак какао, ви можете включити його у свій раціон. Дієтологи також застерігають від надмірного сприйняття "найздоровішого" варіанту: здорове харчування базується на різноманітності та балансі, і вибір продуктів має враховувати ваші особисті вподобання, бюджет і здоров'я.

Кава, як і какао, має свої переваги. За даними Johns Hopkins Medicine, як кава з кофеїном, так і без нього пов’язуються зі зниженням ризику розвитку колоректального раку та підтримкою здорового рівня печінкових ферментів. Кофеїн може покращувати настрій, підвищувати пильність і покращувати спортивні результати. Однак, якщо кава викликає у вас нервозність або порушує сон, варто розглянути варіанти без кофеїну або перейти на какао.

Какао-порошок може бути альтернативою для тих, хто бажає зменшити споживання кофеїну або шукає новий смак у своїх напоях. Важливо пам'ятати, що здоровий раціон — це не лише про вибір одного суперпродукту, а про збалансоване та різноманітне харчування, яке відповідає вашим індивідуальним потребам.

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