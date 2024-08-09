Експерти в галузі харчування наголошують на антиоксидантних і протизапальних властивостях какао, які можуть позитивно впливати на серцево-судинну систему та допомагати контролювати рівень цукру в крові. Саме тому чимало людей відмовляються від кави на користь цього напою.
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Якими є корисні властивості какао
Какао-порошок містить флаваноли — сполуки, що асоціюються з поліпшенням роботи серцево-судинної системи. Якщо ви шукаєте напій, який можна вживати вранці без надмірного вмісту кофеїну, какао може стати гарною альтернативою. У столовій ложці какао-порошку міститься приблизно 12 міліграмів кофеїну, що значно менше, ніж у чашці чаю (25-50 міліграмів) чи кави (100-150 міліграмів).
Кава, як і какао, має свої переваги. За даними Johns Hopkins Medicine, як кава з кофеїном, так і без нього пов’язуються зі зниженням ризику розвитку колоректального раку та підтримкою здорового рівня печінкових ферментів. Кофеїн може покращувати настрій, підвищувати пильність і покращувати спортивні результати. Однак, якщо кава викликає у вас нервозність або порушує сон, варто розглянути варіанти без кофеїну або перейти на какао.
Какао-порошок може бути альтернативою для тих, хто бажає зменшити споживання кофеїну або шукає новий смак у своїх напоях. Важливо пам'ятати, що здоровий раціон — це не лише про вибір одного суперпродукту, а про збалансоване та різноманітне харчування, яке відповідає вашим індивідуальним потребам.