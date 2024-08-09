Тому зростає популярність ультрафільтрованого молока. Воно може стати чудовою альтернативою, оскільки містить багато білка та кальцію, але майже не містить лактози.

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Ультрафільтроване молоко проти звичайного

Ультрафільтроване молоко відрізняється від звичайного процесом виготовлення. Воно проходить через систему фільтрації з напівпроникними мембранами, що дозволяє видаляти воду та лактозу, залишаючи білок і кальцій. Це робить кінцевий продукт більш поживним. Після фільтрації в молоко можуть додавати невелику кількість води й жиру, а також лактазу для розщеплення залишкової лактози. Завдяки цьому процесу ультрафільтроване молоко має густішу текстуру та довше зберігається.

Ультрафільтроване молоко має кілька відмінностей від звичайного. За харчовими властивостями воно перевершує традиційне молоко: у ньому більше білка, кальцію і вітаміну D, при цьому вдвічі менше вуглеводів. Воно також містить більше поживних речовин, таких як вітаміни A і B12, фосфор і цинк, що важливо для здоров'я кісток, енергетичного обміну та імунітету.

Хоча ультрафільтроване молоко солодше на смак через розщеплення лактози, воно не містить додаткових цукрів. Його густіша текстура робить його схожим на крем, що може бути перевагою в приготуванні страв. Однак цей тип молока зазвичай дорожчий через складніший процес виготовлення, хоча ціни можуть варіюватися залежно від регіону.

Ультрафільтроване молоко підходить для людей з непереносимістю лактози, діабетом, спортсменів та тих, хто прагне підтримати здоров'я кісток. Його можна використовувати так само як і звичайне молоко, але густіша текстура може вплинути на консистенцію страв під час випікання чи приготування соусів. Крім того, воно ідеально підходить для приготування смузі, пудингів, граноли або вівсянки.

Цей тип молока може бути корисним доповненням до раціону, особливо для тих, хто шукає альтернативу звичайному молоку з покращеними харчовими властивостями та без лактози. Проте поки що ультрафільтрованого молока немає на українському ринку.