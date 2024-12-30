Блогери поділилися перебігом та результатом розмови. Як це було – розповідає 24 Канал з посиланням на The Sun.

Цікаво ШІ досягнув рівня людини у тесті на загальний інтелект: що це означає

Як відбулася розмова з чат-ботом ChatGPT

Для того, аби зателефонувати чат-боту ChatGPT потрібно набрати 1-800-ChatGPT (або 1-800-242-8478). Оператор з'єднує зі штучним інтелектом. Блогери, які експериментували, сказали, що спершу здавалося, що це розмовляє реальна людина, проте ШІ видала надмірна оптимістичність, хоча все ж голос звучав переконливо.

Дзвінок до ШІ почався з попередження про запис розмови з метою безпеки. Першим питанням блогерів до ChatGPT, було те, як йому бути номером телефону і чи є в цьому перевагу.

Люди ставлять мені найрізноманітніші запитання телефоном. Це варіюється від технічної підтримки та встановлення нагадувань до відповідей на прості запитання,

– сказав ChatGPT.

Жіночий голос також сказав, що у розмовах чимало людей практикують іноземні мови і похвалився знанням французької, китайської, фінської мов та навіть суахілі.

Телефонний номер робить мене більш доступним. Особливо для тих, кому зручніше говорити, ніж друкувати. Деякі люди вважають за краще вести бесіду. Через це у мене раптово виникло відчуття, що телефонна розмова сприймається серйозніше,

– пояснив ChatGPT.

Головним недоліком такого сервісу блогери називають часові обмеження розмов. Безкоштовно порозмовляти з ChatGPT можна протягом 15 хвилин. При цьому підписка буде оновлюватися для кожного абонента щомісяця.

Блогери зазначили, що прослуховування розмов з метою безпеки не сприяло "милій бесіді". Вони зробили висновок, що краще не розповідати нічого про себе, а звернутися до ШІ по допомогу в плануванні відпустки, практикуватися у відповідях на запитання співбесіди або спробувати вивчити іноземну мову.