Щоденні завдання, які здаються автоматичними, можуть бути чудовим способом підтримувати фізичну форму. Про це пише 24 Канал із посиланням на Aaptiv.

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Покупки продуктів

Від простого прибирання до походу за покупками – усе це може допомогти спалювати калорії та зміцнювати м’язи.

Відмова від автомобіля на користь пішої прогулянки до магазину покращує серцево-судинну систему. Носіння важких сумок допомагає укріплювати руки та спину. Обмеження покупок лише тими продуктами, які реально можна донести, дисциплінує харчові звички.

Вигулювання собаки

Активні прогулянки або пробіжки разом із собакою приносять користь не лише тварині, а й власнику, адже це чудова аеробна вправа.

Виконання доручень

Пересування на велосипеді або піші прогулянки замість використання автомобіля допомагають підтримувати активність та покращувати витривалість навіть під час виконання звичних справ.



Велосипед може стати тренуванням / Фото Pexels

Поїздка на роботу

Якщо є можливість, краще йти пішки або використовувати сходи замість ліфта. Це зміцнює м’язи ніг і позитивно впливає на серцево-судинну систему.

Зустрічі з друзями та рідними

Замість телефонних дзвінків варто обрати спільні прогулянки. Це не лише корисно для фізичного стану, а й позитивно впливає на емоційний настрій.

Прання одягу

Додавання присідань під час завантаження та розвантаження білизни допоможе зміцнити ноги та сідниці без додаткового часу на тренування.