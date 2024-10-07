Зокрема трагічним було спекотне літо 2018 року, коли у Лондоні від спеки загинули понад 700 людей. Науковці з університетського коледжу Лондона з'ясували, як можна запобігти таким випадкам, про що пише видання Euronews.

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Що може врятувати від спеки

Вчені встановили, що якби у 2018 році дахи лондонських будинків перефарбували у світліші кольори, то це б допомогло уникнути до 32% смертей – тобто приблизно 249 з 786 зареєстрованих смертей від спеки. Науковці запевняють, що світлі дахи поглинали б менше сонячного світла й таким чином середню температуру в місті вдалося б знизити на 0,8 градуса за Цельсієм.

Отриманий ефект охолодження по всьому місту врятує життя і покращить якість життя мешканців по всій міській території,

– каже провідний автор дослідження доктор Чарльз Сімпсон.



Науковці радять відмовлятися від темних дахів / Фото Pexels

Водночас якби всі дахи були покриті сонячними панелями, то це б знизило смертність на 12%, а середню температуру на 0,3 градуса за Цельсієм, але панелі б генерували електрику. Цей варіант поступається фарбуванню дахів, проте науковці не виключають комбінування світлих дахів та сонячних панелей, адже це дозволить знизити смертність від спеки й температуру та дозволить генерувати більше відновлювальної енергії.

Необхідність адаптації наших міст до зміни клімату очевидна. Перефарбування дахів – одне з можливих рішень,

– каже співавтор дослідження, професор Тім Тейлор.

Варто зауважити, що у 2024 році температурні рекорди оновлювалися по всій Європі, а в Україні це було найспекотніше літо за всю історію спостережень – у багатьох областях стовпчики термометра піднімалися вище позначки 40 градусів.