Український блогер Руслан Ляч спробував розібратися, куди зникла авторка "Річки", пише 24 Канал. Авторкою хіта є Юлія Бодай, львів'янка, яка на початку 2000-х писала пісні під псевдонімом "Юлія Рай".

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Авторкою хіта є Юлія Бодай

За декілька років у неї вийшло два альбоми, серед яких був хіт "Річка". Пісня стала шаленою популярною і "Річку" переспівували, наприклад, поляки.

Пісню "Річка" переспівали польською: дивіться

Кілька років тому вона прозвучала на китайському шоу талантів.

Пісня "Річка" на китайському шоу: дивіться відео

Юля також писала пісні на замовлення українським зіркам. Разом з Русланою вона написала пісню "Дикі танці", яка перемогла на Євробаченні у 2004 році.

Попри таку популярність, у 2009 році проєкт "Юлія Рай" довелося закрити через проблеми з його монетизацією. Після цього співачка вийшла заміж та переїхала в Австралію, де живе і сьогодні.

Після 15 років медійної тиші Юля у 2023 році завела ютуб-канал, де почала публікувати переспіви своїх старих пісень. Серед відео, які опублікувала співачка, є і "Річка".

Пісня "Річка": дивіться відео