У великих містах почали запроваджувати різноманітні ініціативи, щоб зробити їх більш екологічними. 24 Канал розкаже про три такі цікаві підходи.

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В Осло є інтелектуальні ліхтарі та енергія зі сміття

Понад десять тисяч ліхтарів на вулицях норвезької столиці об’єднані в систему. Нею керують за допомогою центрального комп’ютера, який враховує погодні умови та потреби клієнтів сусідніх магазинів та кафе. У системі діють тільки натрієві лампи високого тиску.

Такий підхід суттєво спрощує усе: ці ліхтарі не такі вимогливі в обслуговування, а яскравість кожного з них можна регулювати. Крім цього, можна заздалегідь дізнатись, коли конкретний освітлювальний прилад потрібно буде замінити. У такий спосіб в мегаполісі зменшують виділення парникових газів.

Також в Осло запровадили програму "Енергія зі сміття". Відповідно до неї, у місті отримують енергію для опалення з понад 70% сміття при перероблюванні.

У Нью-Йорку заборонений пінопласт

Там діє офіційна заборона на пакування з пінопласту ще з 1 липня 2015 року. Її запровадили після того, як стало відомо, що пінопласт не підлягає переробці, а на його розклад піде сотня років.

До заборони кожного року в Нью-Йорку до смітників потрапляло близько 30 тисяч тонн пінопласту.

У Гаазі є екотаксі та розумна система опалення будівель

Там з'явився цілий автопарк із таксі, який містить тільки електромобілі. Пасажири можуть зупинити вільний електромобіль на вулиці міста або зробити замовлення телефоном. На "зеленому" таксі можна також здійснити туристичну подорож по Гаазі.

Крім цього, працює розумна система опалення. Наприклад, у будівлі міської адміністрації протягом усього року підтримується комфортна температура завдяки системі опалення та кондиціювання за допомогою підземних вод. Труби розташовані по всьому периметру адміністрації, що дозволяє прогрівати приміщення взимку та охолоджувати його влітку.