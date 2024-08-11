Саме тому люди починають відмовлятися від пластикового пакування на користь більш екологічних альтернатив. Відмова від пластикових контейнерів і харчової плівки не лише допомагає зменшити вплив на довкілля, а й пропонує більш здорові та економічно вигідні способи зберігати їжу.

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Скляні банки для зберігання продуктів

Серед популярних альтернатив пластику виділяються скляні банки та тканинні мішечки. Скляні банки ідеально підходять для зберігання сухих продуктів, таких як крупи, горіхи та макарони, а також для залишків їжі в холодильнику. Вони багаторазові, підлягають переробці та не містять хімічних речовин, які можуть проникати у продукти.

Тканинні мішечки, з іншого боку, є чудовим рішенням для зберігання фруктів і овочів, допомагаючи зберегти їх свіжість без використання пластику. Багато господарів навіть використовують їх для заморожування домашнього хліба.

Вощені обгортки як альтернатива пластиковій плівці

Бджолиний віск, який використовується для створення багаторазових обгорток, швидко стає популярним серед тих, хто шукає альтернативу пластиковій плівці.

Ці обгортки можна використовувати для зберігання овочів, фруктів або навіть для накриття мисок з залишками їжі. Вони гнучкі, екологічні та мають приємний запах.

Вегани можуть обрати обгортки на основі канделільного або соєвого воску, які пропонують таку саму функціональність без використання продуктів тваринного походження.

Як уникнути харчових відходів

Правильне зберігання овочів та фруктів може значно продовжити їх термін придатності та зменшити кількість харчових відходів. Наприклад, банани слід зберігати окремо від інших продуктів через високий рівень вироблення етилену, який прискорює дозрівання.

Картопля, своєю чергою, найкраще зберігається в прохолодному темному місці, якомога далі від цибулі, щоб уникнути псування.

Легкі продукти, такі як ягоди та салат, рекомендується зберігати у холодильнику, загорнувши їх у сухі рушники, щоб увібрати зайву вологу. А якщо морква чи броколі втратили свою свіжість, їх можна оживити, замочивши стебла у воді на кілька годин.

Зберігання їжі у морозильнику

Зберігання продуктів у морозильній камері – один з найефективніших способів зменшити харчові відходи. Майже всі продукти можна безпечно заморожувати, якщо дотримуватися простих правил.

Перед заморожуванням варто дізнатися, як найкраще підготувати продукт, і переконатися, що контейнер герметичний і має місце для розширення під час замерзання.

Морозильна камера дозволяє зберігати сезонні продукти, такі як помідори, на тривалий час, а також рятує від надлишку їжі, яку не вдалося з'їсти одразу.