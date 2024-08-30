Voyage Foods розпочала постачання кави без кавових зерен для ресторанів і брендів повсякденних товарів. Беззернова кава допомагає вирішити ряд проблем у галузі, зокрема вплив зміни клімату та нестабільність ланцюгів постачання.

Дивіться також Чарівний інгредієнт для кави: як дрібка кориці підвищує користь напою

Що відомо про нову беззернову каву

Беззернову каву виготовляють з суміші смаженого нуту, рисової лузги, натуральних ароматизаторів і кофеїну з зеленого чаю. Вона доступна в меленому, рідкому, концентрованому та розчинному форматах.

Процес обсмаження зберігає традиційні методи, а сама кава має різні ступені обробки. Кава середнього обсмаження відзначається нотками солоду і карамелізованого цукру з низькою гіркотою та середньою кислотністю, тоді як темне обсмаження має відтінки диму і темного какао з середньою гіркотою та низькою кислотністю.

Список інгредієнтів у цій каві коротший, ніж у більшості інших беззернових варіантів на ринку. Комерційні партнери можуть вибрати кофеїновмісні формати (з такою ж кількістю кофеїну, як у холодному заварюванні), а також каву без кофеїну, поряд з двома різними профілями обсмажування.

Чи схожий смак беззернової кави на звичайну

Секретний "соус" полягає в тому, як ми обробляємо інгредієнти, щоб надати їм смак, який має бути у кави,

– розповів виданню Адам Максвелл, генеральний директор і засновник Voyage Foods.

У виданні зауважили, що екстремальні погодні явища зменшують кількість земель, придатних для вирощування арабіки, і ця площа може зменшитися вдвічі до 2050 року.

Водночас вчені попереджають, що частіші кліматичні катастрофи призведуть до зниження врожайності і різкого зростання цін на каву. Деякі дослідження прогнозують, що види дикої арабіки можуть зникнути вже до 2080 року.

Отже, пропозиція кави, що на 40% дешевша, є дуже привабливою для багатьох виробників і операторів громадського харчування. Представник компанії підкреслив, що їхній намір не полягає в конкуренції з популярною спешелті-кавою, оскільки більшість людей споживають звичайну каву.

Мета стартапу – зробити якомога більший вплив, пропонуючи екологічну та етично виготовлену альтернативу товарній каві.