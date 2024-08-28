Доктор медицини гастроентеролог Вілл Булсевич рекомендує додавати до кави дрібку кориці. За його словами, вона не лише надає напою унікальний смак, але й може покращити його корисні властивості для кишківника.

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Яка користь кориці в каві

Багато антиоксидантів

Кава є відмінним джерелом антиоксидантів завдяки високому вмісту поліфенолів – рослинних сполук з потужними антиоксидантними властивостями, які сприяють боротьбі із запаленнями та допомагають запобігти хронічним захворюванням і раку.

Тож додавання дрібки кориці, ще одного поліфенолу, до цього насиченого антиоксидантами напою допоможе ще більше збільшити кількість антиоксидантів у вашій ранковій каві,

– зазначив гастроентеролог.

Джерело клітковин

Доктор Булсевич зазначає, що чашка кави є корисним джерелом клітковини для підтримки здоров'я кишківника. Він розповів, що кава містить два види клітковини: розчинну та пребіотичну.

Кориця також є джерелом клітковини, причому одна чайна ложка містить понад грам цієї корисної речовини.

Підтримка здоров'я кишківника

Хоча кава з корицею не може замінити інші продукти, багаті на клітковину, доктор Булсевич стверджує, що регулярне її вживання має свої переваги і є відмінним способом підтримувати здоров'я кишківника.

Ви можете отримати більше користі для здоров'я кишківника від салату? Звичайно. Але кава – це те, що (більшість людей) вживають щодня, тож вона має ефект снігової кулі в нашому мікробіомі кишківника,

– каже експерт.

Приємний смак

Пити чорну каву, можливо, не всім до смаку. Тому доктор Булсевич радить додавати корицю, щоб не лише поліпшити смак напою, а й зробити його ще кращим для травлення.

Скільки кориці потрібно додавати в каву

Доктор Булсевич зазначає, що кількість кориці залежить від індивідуальних смакових уподобань. Він радить почати з 1/8 чайної ложки меленої кориці і, якщо вам сподобається смак, можна поступово додавати більше.

Гастроентеролог також радить комбінувати корицю з меленим імбиром і куркумою для досягнення потрійного протизапального і антиоксидантного ефекту.

Крім того, якщо чорна кава вам не до смаку, додавання трохи соєвого молока допоможе знизити кислотність і пом'якшити смак.