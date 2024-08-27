Проте це не зовсім так. Медики стверджують, що вживання кави натщесерце не шкодить шлункові, проте може викликати певний дискомфорт.

Цікаво Новий тренд у Швейцарії: цей іспанський напій вже витіснив флет-вайт

Чи можна пити каву натщесерце

Гастроентерологиня Сунана Сохі зазначає, що у випадку відчуття дискомфорту, каву можна вживати разом зі сніданком чи опісля нього, проте якщо неприємних відчуттів немає – то можна й пити натщесерце.

Із вживанням кави пов'язано багато переваг, коли йдеться про шлунково-кишковий тракт. Цей напій зараз лають через кофеїн, що міститься в ньому, і через те, що він сильно підсолоджений, але з лікувальною метою його використовують уже багато століть,

– наголосила Сохі.

Водночас гастроентерологиня Супріа Рао каже, що кофеїн стимулює вироблення гормону гастрину, який відповідає за вироблення шлункової кислоти. Однак це підвищує кислотність шлунка.

Крім того, кава сприяє розслабленню нижнього стравохідного сфінктера та викликати печію.

Серед неприємних відчуттів, котрі можуть виникнути після вживання кави на порожній шлунок – біль, нудота та здуття живота. Тому чи можна пити каву вранці до вживання їжі – індивідуальне рішення.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.