Маленькі склянки з акуратним еспресо та тонкою, елегантною пінкою зверху – це про новий хіт, який подарувала Іспанія. Кава кортадо вже змогла замінити флет-вайт у Швейцарії.

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Що відомо про новий тренд у Швейцарії

У перекладі з іспанської "кортадо" означає "розрізати". На відміну від флет-вайту, де співвідношення кави до молока складає 1:2 або 1:3, кортадо готується в пропорції 1:1, використовуючи рівні частини еспресо та рослинного молока. Незалежно від того, чи використовують одинарний або подвійний еспресо, кількість молока залишається незмінною для досягнення ідеального балансу смаку.

При приготуванні флет-вайту молоко збивають до дуже густої консистенції з мінімальною кількістю повітряних бульбашок, створюючи товстий шар піни на поверхні напою. У випадку з кортадо шар піни ще тонший, а сам напій подається у склянках типу "Бодега".

Кортадо замовляють все частіше і частіше, не задаючи жодних питань,

– розповів власник кав’ярні Це Шельхлі

Кортадо не тільки додає різноманітності смаку, але й завдяки меншій кількості молока, легше засвоюється і містить менше кофеїну порівняно з флет-вайтом.