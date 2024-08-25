Причин неприємного смаку може бути кілька: від вибору зерен до обсмажування, приготування або навіть температури води. Уникнувши кількох поширених помилок, ви зможете зробити так, щоб ваша кава більше не мала гіркого смаку.

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Вибір неправильного сорту кави

Існує понад 60 різних сортів кави, але основні з них – робуста та арабіка. Зерна робусти менші за розміром порівняно з арабікою і мають значно гірший смак через вищий вміст кофеїну, що робить їх ідеальними для еспресо. Натомість арабіка має менш гіркий та більш традиційний смак.

Кавові зерна / Фото Unsplash

Занадто гаряча вода

Для приготування кави не слід використовувати окріп. Ідеальна температура води для більшості сортів кави – від 92 до 96 градусів за Цельсієм. Якщо вода гарячіша, кава може стати гіркою, а якщо холодніша за 85 градусів за Цельсієм, смак буде водянистим або кислим. Температура води критично важлива, оскільки вона визначає, які та скільки ароматичних речовин виділяються з кави.

Низька якість води

Вода поганої якості може містити шкідливі мінерали, хімікати та інші сполуки, які негативно впливають на смак кави. "Американська асоціація кави" встановлює суворі вимоги до якості води для приготування кави. Для цього слід використовувати ту воду, яку ви зазвичай п’єте.

Колір кавового зерна

Темні кавові зерна містять більше гірких речовин. Якщо зерна обсмажуються занадто швидко і при високих температурах, вони можуть підгоріти зовні, залишаючи внутрішню частину майже сирою. Тому краще вибирати світліші зерна.

Рівень обсмаження кавового зерна / Фото Unsplash

Занадто дрібний помел

Занадто дрібний помел може призвести до того, що процес екстракції кави триватиме довше, через що ненавмисно виділятимуться гіркі речовини.

Помел кави / Фото Unsplash

Нерегулярна чистка кавомашини

Неправильний догляд за кавомашиною може погіршити смак напою. Важливо регулярно промивати резервуар для води та очищати машину від накипу. Для повністю автоматичних кавомашин слід запускати програму очищення і також доглядати за насадкою для спінювання молока.

Кавова машина / Фото Unsplash

Закінчився термін придатності інгредієнтів

Прострочені кава або молоко можуть надавати гіркий смак напою. Те ж саме стосується кави, яка неправильно зберігається.