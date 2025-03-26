Повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Дивіться також Людство перемогло одну з найбільших екологічних проблем сучасності, – вчені

Чому не варто викидати фрукти та овочі у смітник

Екологи наголошують, що гниття фруктів та овочів на звалищах суттєво сприяє змінам клімату. Причина полягає в тому, що вони виділяють метан – газ, який у 26 разів шкідливіший за вуглекислий.

Фрукти та овочі, які опиняються на сміттєзвалищі, часто гниють у великих купах сміття без доступу кисню, що може значно погіршити кількість небезпечного, метану, який виробляється і забруднює довкілля. Саме тому експерти радять, за можливості, компостувати їх вдома, замість того, щоб викидати у смітник.

Практично всі фрукти можна компостувати. Від серцевин яблук до шкірки бананів і навіть часточок полуниці – ваш компостер з радістю їх прийме. Ці органічні матеріали розкладаються, вивільняючи поживні речовини назад у ґрунт, які потім можуть бути використані для підтримки зростання рослин. Пам'ятайте, що компостувати можна не лише м'якуш фруктів, а й насіння, стебла та шкірки,

– кажуть у HotBinComposting.

Фрукти та овочі варто компостувати, а не викидати у смітник / Фото Unsplash

Водночас при компостуванні слід уникати фруктів та овочів з високою кислотністю: лимони, грейпфрути та цибулю можна компостувати, але потрібно бути обачним, щоб не додавати їх занадто багато, інакше компост матиме занадто високу кислотність.

"Компостування є екологічно кращою альтернативою використанню органічних матеріалів для звалищ, оскільки воно зменшує виробництво метану (основне джерело парникових газів) і забезпечує низку економічних та екологічних спільних переваг", – пояснюють в австралійському Міністерстві первинної промисловості.

Гниття фруктів та овочів сприяє змінам клімату / Фото Unsplash

Там додали, що метан вважається у 26 разів сильнішим парниковим газом, ніж вуглекислий і є значним чинником парникових газів у світі. Розкладання органічних матеріалів в анаеробних умовах – мікробами за відсутності кисню – вивільняє метан в атмосферу. Анаеробне бродіння є поширеним явищем на звалищах і відкритих складах, таких як купи гною.

У Міністерстві первинної промисловості підкреслили, що з 1970 року обсяги викидів від відходів у світі майже подвоїлися й нині становлять близько 3% усіх антропогенних викидів, спричинених людською діяльністю (IPCC, 2014). При цьому близько половини цих викидів утворюється внаслідок анаеробного бродіння твердих відходів на сміттєзвалищах.

Нагадаємо, що нещодавно вчені виявили, що у всьому тілі людини є мікропластик. Однак існує щонайменше 5 способів, як можна уникнути його потрапляння до організму.