Зазвичай прийнято говорити про рекордно довге перебування при владі, проте є також і інший бік – королева, яка правила зовсім мало. Про це пише 24 Канал із посиланням на Live Science.

Хто перебував при владі найменше?

Успадкування престолу у Великій Британії раніше не завжди було простим процесом. Часто це було пов'язано із інтригами та війнами.

Серед представників монаршої родини були ті, кому вдавалось закріпитись на тривалий час, проте далеко не всім щастило. У історії є приклад дуже короткого перебування на престолі. Мовиться про королеву на ім'я Джейн Грей. Вона зосереджувала владу у своїх руках всього 9 днів у липні 1553 року.

Джейн Грей не мала політичних амбіцій. Вона була підлітком, коли помер її батько – король Едуард VI. Вона опинилась в центрі політичної гри, метою якої було не дати зійти на трон Марії Тюдор, однак це не спрацювало. У висновку Джейн Грей стратили через кілька місяців після закінчення її правління.



Джейн Грей була королевою 9 днів / Фото Live Science

До слова, один з українських правителів перебував при владі аж 64 роки. Він почав правити ще в ранньому дитинстві. Абсолютним рекордсменом став Ярослав Мудрий – син Володимира. Він правив Києвом з 1015 по 1054 рік (з перервами), тобто 37 років. А якщо враховувати увесь період його князювання на різних престолах, то при владі він перебував аж 64 роки.