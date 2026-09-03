Дитинство поступово перетворюється на резюме, яке починають писати раніше, ніж дитина навчиться його читати. Роман "Влучний удар" Ріти Буллвінкел, що виходить у #книголав у перекладі Анастасії Сукманюк, розглядає цю логіку зблизька.

Покоління конкуренції

Про масштаб явища найкраще свідчить те, як його класифікують фахівці. У 2018 році Фонд Роберта Вуда Джонсона вніс надмірний тиск досягати до переліку головних середовищних чинників, що шкодять підлітковому благополуччю, поряд із бідністю, травмою та дискримінацією.

Психологиня Суніа Лутар, яка досліджує тему з 1990-х, обирає ще різкіше формулювання: учні шкіл із найвищими показниками стали окремою групою ризику, а симптоми тривожності й депресії трапляються в них помітно частіше за середні норми.

Пояснення просте: "місць під сонцем" менше, ніж охочих, тож конкуренція починається там, де раніше було просто дитинство.

Опитування Challenge Success серед 43 тисяч учнів показало, що 75% старшокласників і половина учнів середньої школи "часто або постійно" переживають стрес через навчання.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

У спорті те саме. Американська академія педіатрії радить відкладати спеціалізацію на одному виді спорту щонайменше до 15 – 16 років, але дані Aspen Institute свідчать про протилежну практику: середня дитина кидає спорт в 11 років, протримавшись менш ніж три роки, і найчастіше називає причиною втрату інтересу.

Та якщо заняття знаходять своє продовження в підлітковому віці, у суб’єктивному розумінні дитини ставки можуть підійматися занадто високо, формуючи уявлення про те, що життя – це вічне змагання.

"Можливо, – думає Кейт Геффер, – у мене буде майбутнє, і можливо, у майбутньому я знову зможу перемогти? Весілля, – думає Кейт Геффер, – у них стільки правил і подій. Їхня структура з репетицією та ланчем не так і відрізняється від турніру".

Український контекст додає власних складових: НМТ, репетитори з ранньої середньої школи, олімпіадні портфоліо й трепетне ставлення до балів.

Внутрішній наглядач

Виснаження – не побічний ефект, а закономірний результат підліткового перевантаження. Філософ Бюнг-Чуль Хан описав цей перехід як зміну суспільства дисципліни на суспільство досягнень: замість зовнішнього "ти мусиш" працює внутрішнє "ти можеш".

Наглядача більше немає, тож ми самі стаємо для себе наглядачами й виконуємо цю роботу набагато сумлінніше, а подекуди й жорстоко. Тепер крилатий вираз "людина людині вовк" можна сміливо доповнити сучасною версією: людина вовк і сама собі.

У 2019 році ВООЗ внесла вигорання до Міжнародної класифікації хвороб як явище, пов’язане з роботою. Формально підлітки не підпадають під це визначення, проте часто вони живуть у режимі, складнішому за "дорослий".

Друга причина – відсутність фінішу. Досягнення не накопичуються, а знецінюються: кожен результат миттєво стає новою нормою, від якої відлічують наступний. Дитина, яка виграла область, наступного тижня чує питання про Україну.

Третя причина найнеприємніша: дослідження показують стійку закономірність – діти почуваються гірше саме тоді, коли їм здається, що батьки цінують досягнення вище за них самих. Відтак тиск переживається не просто як вимога, а як умова любові.

Передбачувано, відмирає відпочинок: хобі перетворюється на ще одну сферу, у якій треба показувати динаміку, а спорт із задоволення стає рядком у портфоліо, яке потрібне передусім батькам. Дитина рано засвоює, що вільного часу не буває, буває лише час, який вона ще не встигла перетворити на результат. А результати своєю чергою можуть роздуватися до величезних масштабів, перетворюючи досаду від поразки на справжній біль.

Ось як описує це авторка "Влучного удару":

На кону стояло багато: якщо Енді продує, то не просто вилетить із турніру – це буде її останній боксерський матч. Якщо вона програє сьогодні, то биття інших жінок кулаками закінчиться для неї і стане просто періодом у житті, що був, але давно минув, та й по всьому.

Культура продуктивності у "Влучному ударі"

У романі Буллвінкел показує "нову норму" досягнень без зайвих коментарів – і цього цілком вистачає. Батьки героїнь вчать їх візуалізувати успіх, думати лише про нього. Наприклад, у Артеміди Віктор є плюшевий ведмедик у футболці з написом "Переможець", а сама вона "завжди вважає, що переможе", бо "навичка заглушати сумніви в собі може стати в пригоді".

Її старша сестра вигравала боксерський юніорський кубок чотири роки тому – тож навіть перемога не дасть Артеміді першості в межах власної родини. Про світ вона теж мислить у категоріях турніру: володіти власністю, на її думку, означає "зробити шматок землі своїм, перемігши тих, хто ним володів, і ні з ким не ділитися".

Обкладинка книжки / #книголав

Найточніше авторка описує розрив між зусиллям і вагою результату. Дівчата вкладають роки, а в залі – заледве два десятки глядачів, музики немає, "майже ніхто не вболіває".

Артеміда уявляє тріумф перед школярками й хлопцями, які ніколи не прийдуть, і Буллвінкел додає: "їхні бажані аудиторії ніколи не побачать їхньої перемоги".

Мати однієї з боксерок навіть не знає, що це за кубок. Ціна таких перегонів показана реалістично. Кейт Геффер хоче "бути найкращою в усьому", і саме посеред бою їй здається, "ніби її ошукали або вона весь час прагнула зовсім не того".

Енді Тейлор після поразки йде спати в машину, бо "сон – це її найкращий копінговий механізм": вона спить так, як інші п’ють алкоголь. І лише Рейчел Доріко тримає дистанцію: вона не виставляє призів на видноті й не вішає стрічок над ліжком, бо думає про досягнення так: "може, їх і тяжко здобути, але фактично вони марні".

Це і є головний дисонанс роману. Тиск починається рано не тому, що діти надто амбітні, а тому, що дорослі презентують їм готову "шкалу перемог" – і забувають попередити, що вона може прикипіти до них на термін, значно довший за відвідини секції в шістнадцять.