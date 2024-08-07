Навички Гарріс виходять далеко за межі звичайного домашнього приготування їжі. Це можна зрозуміти з того, як вона майстерно розбиває яйце однією рукою та вправно нарізає овочі.

Дивіться також Від Popeye’s до масали доса: які у Камали Гарріс гастрономічні захоплення

Є більше ніж один спосіб нарізати цибулю

Гарріс вдосконалила метод нарізання цибулі, який не зовсім відповідає стандартним рекомендаціям, але дає відмінні результати. Вона демонструє техніку, при якій зрізає кінчик стебла цибулі, залишаючи кореневу частину цілою, очищує овоч, а потім нарізає його по відкритій поверхні, дотримуючися сітки (вертикально та горизонтально).

Після цього вона повертає цибулю на бік і нарізає вниз, щоб отримати рівномірно нарізані шматочки. Метод може бути трохи ризикованим через нестабільність положення овоча і гострий ніж, але він забезпечує рівномірний кубик. Акторка Мінді Калінг, з якою Гарріс готувала масала доса, була вражена її навичками.

Бекон – це смак

Гарріс розуміє, як важливо додати трохи бекону для покращення смаку страв. У одному з відео вона готує яблука, обсмажені в беконному жирі, що надає їм солодко-солоний смак.

Бекон для мене – це спеція,

– стверджує Гарріс.

Майонез може більше

У вірусному відео, де Гарріс навчала сенатора Ворнера готувати правильний сендвіч з тунцен, вона розкрила секрет кухарів приготування сирників з ідеально золотисто-коричневою скоринкою.

Гарріс порадила Ворнеру різні способи обробки хліба – підсушити або підсмажити на сковороді. У другому випадку, "на зовнішній стороні хліба намажте майонез", порадила вона.

Шопінг у місцевих магазинах, іноді

Під час візиту до Айови Гарріс вибрала інгредієнти від місцевих постачальників: айовський бекон і яблука, які вона використовувала для приготування страви разом з головою своєї кампанії в штаті.

Але хоча Гарріс регулярно відвідує ринки фермерів і Whole Foods, вона не цурається й більш скромних товарів.

Будьте гнучкими

Гарріс демонструє важливість гнучкого підходу до приготування їжі, використовуючи наявні інгредієнти без чітких планів.

В одному з відео вона планує використовувати мелене м’ясо з морозильника, не знаючи точно, що з ним робити. Вона планувала приготувати фрикадельки або м’ясний хліб.

Гарріс також підтримує основні компоненти смачних страв, такі як мелені імбир і часник, які вона тримає в холодильнику і використовує для додання в різні страви.

Іноді потрібен правильний гаджет

Гарріс використовує кухонний гаджет, який є новинкою для багатьох – ролер для часнику. Це коротка трубка з силікону, в яку вставляються очищені зубчики часнику, і катаючи її по поверхні, шкірки прилипають до силікону, а зубчики виходять без шкірки.

Хоча деякі кухарі віддають перевагу класичному методу розтрощування часнику ножем, цей гаджет полегшує прибирання та зберігає зубчики цілими.

Кухні не тільки для приготування їжі

Кулінарні відео Гарріс служать не лише для розваги, але й як платформа для обговорення важливих соціальних тем.

У своїх відео вона обговорювала підтримку ресторанів під час пандемії з Томом Коліччо, політику боротьби з голодом і продуктову безпеку з Хосе Андресом.

Гарріс також ділиться особистими історіями про свою індійську спадщину з акторкою Мінді Калінг, обсмажує печиво з підтримувачем і обговорює подолання гендерних бар'єрів після приготування млинців.