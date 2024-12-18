Повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times. Авторкою книги є журналістка The Wall Street Journal Пармі Олсон.

Дивіться також Як виглядають найкрасивіші українські книги 2024 року

Що відомо про "Перевага: ШІ, ChatGPT і гонка, яка змінить світ"

Авторка книги, яка понад 13 років працювала у сфері технологій, ділиться глибокими знаннями про штучний інтелект.

У центрі сюжету – протистояння між генеральним директором Google DeepMind Демісом Гассабісом і генеральним директором OpenAI Семом Альтманом. Обидва прагнуть змінити світ за допомогою нейромереж, створивши суперінтелект, здатний перевершити людину в усіх сферах. Однак, є й інші компанії, які фокусуються на розвитку ШІ виключно заради комерційної вигоди.

Олсон називає штучний інтелект найбільшим винаходом людства й детально аналізує його специфічні особливості використання. Також вона наголошує на загрозах, які виникають через недосконалість та упередженість ШІ-технологій. Авторка застерігає, що творці нейромереж часто нехтують потенційними ризиками, ставлячи на перше місце прибуток.

Чи є можливість придбати книгу в Україні

На цю мить українського перекладу цієї книги немає. Втім, її можна замовити англійською мовою на сайті Yakaboo. Книгу обіцяють відправити 15 січня 2025 року.

Для тих, хто не хоче чекати, доступні електронна версія за 14.99 доларів або аудіокнига за 0.99 центів, які можна придбати на Amazon.