Виявляється, що в деяких країнах є професія дегустатора їжі для тварин, а в Україні можна стати таємним покупцем. Тренди 24 підготували список з трьох незвичних професій, які варті уваги.

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Дегустатор кормів для собак

Складно повірити, але існує професія тестувальника кормів для домашніх тварин. Хоча ця професія не передбачає навчання собак якимось трюкам, однак людина може дати кулінарну оцінку корму.



У світі існує професія дегустатора кормів / Фото istock

Дегустація кормів для собак – це спосіб порівняти такі продукти, як ласощі, консерви або сухий корм з іншими брендами, а також з людською їжею.

Як свідчить сайт Salary.com, у США середній річний дохід для цієї професії становить близько 40 – 50 тисяч доларів на рік. Однак деякі фахівці можуть заробляти до 100 тисяч доларів на рік.

Професійний сплячий

Завдяки готелю Hotel Finn у Фінляндії неабиякої популярності набула професія професійного сплячого. У 2023 році Hotel Finn шукав співробітника як професійного сплячого, щоб перевірити зручність ліжок, писав Independent.



Як можна заробляти на сні / Фото istock

Цей сплячий повинен був ночувати в кожному з 35 номерів і описувати свої враження у блозі, перевіряючи комфорт ліжок і загальний стан номерів.

Вимоги до кандидатів були досить прості: потрібно було знати англійську та фінську мови.

Таємний покупець

Непересічна професія таємного покупця, основні обов'язки якого – це відвідувати визначені магазини чи заклади, як звичайні покупці, щоб приховано оцінити якість обслуговування та продуктів.

Зазвичай таємний покупець повинен скласти детальний звіт про свою так звану "перевірку", щоб покращити обслуговування клієнтів.



Професія таємного покупця доступна і в Україні / Фото istock

Таємні покупці не потребують спеціальної освіти та можуть розпочати роботу без попереднього досвіду. У США середня зарплата таємних покупців складає близько 45 тисяч доларів.

В Україні професія таємного покупця також має місце. Так, у Києві місяць роботи таємним покупцем оплачують від 8 до 15 тисяч гривень.