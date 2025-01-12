Над проєктом працювала група дослідників з фінського університету Abo Akademi. Якою є нова сонячна панель – розповідає 24 Канал з посиланням на Interesting Engineering.

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Якою є нова сонячна панель

Площа органічних сонячних панелей – 1 сантиметр квадратний, а ефективність – 18%. Водночас при опроміненні білим світлом елементи продемонстрували довговічність у розмірі 24 700 годин, тобто 16 років. Це абсолютний рекорд серед термінів служби сонячних панелей.

Перевагами органічних фотоелементів також є легкість, гнучкість та виробництво з використанням енергоефективних процесів. Коефіцієнт корисної дії перетворення енергії органічних панелей за останні 5 років суттєво зріс.

Органічні панелі набагато довговічніші за звичайні / Фото Pexels

Водночас команда дослідників виявила проблему в структурно-інвертованих органічних сонячних панелях. Вона полягає в тому, що нижній контактний шар, який часто виготовляють з оксидів металів, створює вузьку область рекомбінації. Це стає причиною втрати фотоструму і зниження загальної ефективності. Тому замість оксиду металу вчені вирішили використати тонкий шар обробленого розчинником оксиду нітрату кремнію.

Науковці переконані, що органічні фотоелементи мають великий потенціал, а створення найпотужнішого та найдовговічнішого зразка тільки посилить інтерес.