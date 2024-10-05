Мова йде про бактерії, які живуть у стічних водах. Їх виявили вчені з Північно-Західного університету США, про що пише портал Interesting Engineering.

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Що це за бактерії та як вони допоможуть в переробці пластику

Вчені виявили у стічних видах особливий вид бактерій, котрі здатні поїдати особливо міцний вид пластику – поліетилентерефталат. Спершу бактерії розбивають пластик на шматки, згодом – використовують як джерело вуглецю.

Ми вперше систематично показали, що бактерія стічних вод може взяти вихідний пластиковий матеріал, зіпсувати його, фрагментувати, розщепити і використати як джерело вуглецю. Дивно, що ця бактерія може виконувати весь цей процес, і ми визначили ключовий фермент, який відповідає за руйнування пластикових матеріалів. Це можна оптимізувати і використовувати, щоб допомогти позбутися пластику в навколишньому середовищі,

– заявила Людмила Арістілде, яка керувала дослідженням.

Насправді мова йде про бактерію Comamonas testosteri, котра живе в міських водоймах та стічних водах та має здатність розкладати пластик опосередкована комбінацією фізичних і біохімічних процесів..

Дослідники це дізналися завдяки комбінації теоретичних та експериментальних методів. Спочатку вони виділили бактерії зі стічних вод, потім їх вирощували в лабораторних умовах на субстратах із ПЕТ. Потім вони ретельно вивчили зміни на поверхні пластику, а воду проаналізували на предмет наявності ознак деградації пластику, а також присутності нанопластику.



Через забруднення пластиком, його частинки є буквально усюди, зокрема й у воді / Фото Getty Images

Науковці дійшли до висновку, що бактерії позбирають пластик до мономерів, котрі потім слугують для них джерелом вуглецю. Тому вчені сподіваються, що завдяки цьому відкриттю вдасться очищувати питну воду від нано- та мікропластику за допомогою цих бактерій.