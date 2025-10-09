На території сучасної України вперше поштове відділення з'явилося 396 років тому у місті Львів. Більше про це розповість 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.

Як у Львові з'явилася перша пошта?

У 1629 році на території тодішньої Речі Посполитої італієць Роберто Бандінеллі вирішив відкрити поштове відділення європейського зразка. І вибір для місця заснування цієї пошти впав на Львів.

Ця пошта доставляла листи до Львова зі всієї Європи і так само звідти можна було відправляти листи в інші європейські міста. У часи, коли не було вогників в Instagram та листівок у Viber це було надзвичайно важливо.

Відправлення та отримання листів відбувалося щосуботи. Однак послуги пошти, звісно, були надзвичайно дорогими, бо папір був важким. Наприклад, щоб відправити лист вагою 6 грамів зі Львова до Ґданська треба було віддати денний заробіток кваліфікованого ремісника.

А коли з'явилася перша пошта в Києві?

А ось в українській столиці перша пошта з'явилася значно пізніше. Якщо точніше, то на 40 років. Як пише видання KyivOne, поштова служба в місті з'явилася у 1669 році за наказом московського царя. А через 5 років з'явилися 3 приймальні відділення для листів у Києві, Ніжині та Батурині. Однак ця поштова служба швидко "загнулася".

Натомість у 1725 році у Києві на Подолі з'явився великий поштовий двір. Однак він був знищений під час пожежі у 1811 році. Після цього пошта "переїхала" на Хрещатик.



Сучасний головпоштамт в Києві / Фото Wikipedia

Зараз пошти – не про листи