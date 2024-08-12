Опитування було проведено серед 2016 респондентів віком від 18 років з різних областей України. Серед рекомендованих рішень подолання ейджизму – перекваліфікація працівників, програми для залучення молодих фахівців і розвиток адаптаційних програм для старших працівників.

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Які є проблеми на українському ринку праці

Нещодавнє опитування показало, що 19% українців стикаються з проблемою вікової дискримінації при пошуку роботи. Зокрема, рекрутери та роботодавці часто не готові співпрацювати з кандидатами старшими за 40 років.

Опитування проводилося в 24 областях України, включаючи місто Київ, і виявило низку проблем на ринку праці.

Основні труднощі, за словами респондентів, включають:

мобілізація працівників (73%);

дефіцит кадрів (53%);

відтік кваліфікованих кадрів за кордон (48%);

тінізацію економічних відносин (26%);

диспропорції в зарплатних очікуваннях кандидатів і фінансових можливостях бізнесу (22%).

Щодо вирішення цих проблем, респонденти висловили кілька рекомендацій:

перекваліфікація співробітників і перерозподіл обов’язків у трудовому колективі (54%);

розвиток програм залучення молодих фахівців і заохочення повернення громадян України з-за кордону (52%);

розвиток програм навчання та адаптації для працівників старшого віку і пристосування робочих місць для працівників з інвалідністю (53%);

автоматизація процесів виробництва (22%).

Лише 15% респондентів підтримують ідею залучення жінок на чоловічі професії, і всього 6,6% схвалюють залучення робочої сили з-за кордону.

Зауважимо, що ейджизм, тобто упереджене ставлення до людей старшого віку, є поширеним явищем, особливо в країнах з низьким і середнім рівнем доходу.

Негативні наслідки ейджизму можуть включати погіршення фізичного і психічного здоров’я, соціальну ізоляцію, фінансову незахищеність, зниження якості життя і навіть передчасну смерть.