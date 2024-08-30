У Замарстинівському парку, розташованому у Шевченківському районі Львова поблизу вулиць Мазепи та Пилипа Орлика, запланована масштабна реконструкція, яку планують завершити до середини жовтня.

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Що зміниться в парку

Заступниця голови ЛМР Галина Микитчак розповіла, що ініціативу курує ЛКП "Зелений Львів". Плани реконструкції передбачають створення двох спортивних майданчиків та дитячої зони з понад двадцятьма ігровими елементами.

Ми змінили концепцію парку, оскільки поряд розвивається система UNBROKEN і загалом екосистема людяності. Цей парк може бути зв’язковим та транзитним для цих об'єктів,

– пояснила вона.

У парку прокладають доступні пішохідні доріжки, зокрема для маломобільних груп населення та людей з інвалідністю, також тут облаштують дитячий майданчик та інклюзивні спортивні секції.

Загалом там планують оновити інженерні дренажні системи, оскільки парк має доволі складний ландшафт. Крім цього, заплановано встановити освітлення, щоб можна було користуватися парком у темну пору.

"Зелений Львів" планує завершити роботи до середини жовтня, але все залежатиме від підрядної організації, яка має змонтувати дитячий майданчик.