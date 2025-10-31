Протягом тижня Дональд Трамп подорожував із візитами Азією та, звісно, знову отримував подарунки. Про це пише 24 Канал із посиланням на CNN.
Що дарували Дональду Трампу?
Подарунки під час візитів – це дипломатичні жести, які показують сподівання та розрахунки тих, хто їх дарує. Це спосіб висловити повагу та встановити міцніші зв'язки.
Дональд Трамп отримував різні подарунки / Фото Getty Images
Дональд Трамп отримував дуже різні подарунки. Зокрема, й від Володимира Зеленського. Під час свого першого візиту до Дональда Трампа він подарував йому Чемпіонський пояс Олександра Усика.
Що дарували Трампу інші лідери:
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу подарував Трампу Золотий пейджер.
- Прем'єр-міністр Японії дарував Золотий шолом з Ішіби.
- На День Святого Патріка лідери Ірландії вже давно приходять до Білого дому з кришталевою чашею Вотерфорда, наповненою трилисником, і прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін не став винятком.
- Владімір Путін подарував портрет.
- Від Катару Трамп отримав Boeing 747 вартістю 400 мільйонів доларів,
- Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц привіз Трампу свідоцтво про народження його дідуся.
- Також він отримував у подарунок символічні клюшки для гольфу.
- Під час свого візиту до Південної Кореї Трамп отримав від президента Лі Дже Мен копію історичної золотої корони.
Ці подарунки були дипломатичними жестами та, відповідно до законодавства США, є власністю громадськості.
Як Трамп частував Зеленського на обіді в Білому домі?
17 жовтня після спілкування з журналістами в Білому домі провели ланч, стало відоме меню для політиків.
Трамп частував Зеленського зеленим салатом, смаженою курятиною з бататом і бісквітом із морозивом, мовиться у Reuters.
Яку страву терпіти не може Меланія Трамп?
- Перша леді США Меланія Трамп у своїх мемуарах поділилася несподіваною деталлю про власні гастрономічні смаки. Вона зізналася, що не може їсти страви, які вважаються візитівкою японської кухні.
- Зокрема, вона терпіти не може сиру рибу.
- В Імператорському палаці Токіо подружжя насолоджувалося "cote de boeuf rotie", "glace mont fuji" та іншими вишуканими стравами. Під час того ж візиту вони також насолодилися вечерею зі стейком з яловичини вагю з тодішнім прем'єр-міністром Сіндзо Абе та його дружиною Акіе.