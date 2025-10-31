Протягом тижня Дональд Трамп подорожував із візитами Азією та, звісно, знову отримував подарунки. Про це пише 24 Канал із посиланням на CNN.

Що дарували Дональду Трампу?

Подарунки під час візитів – це дипломатичні жести, які показують сподівання та розрахунки тих, хто їх дарує. Це спосіб висловити повагу та встановити міцніші зв'язки.



Дональд Трамп отримував різні подарунки / Фото Getty Images

Дональд Трамп отримував дуже різні подарунки. Зокрема, й від Володимира Зеленського. Під час свого першого візиту до Дональда Трампа він подарував йому Чемпіонський пояс Олександра Усика.

Що дарували Трампу інші лідери:

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу подарував Трампу Золотий пейджер.

Прем'єр-міністр Японії дарував Золотий шолом з Ішіби.

На День Святого Патріка лідери Ірландії вже давно приходять до Білого дому з кришталевою чашею Вотерфорда, наповненою трилисником, і прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін не став винятком.

Владімір Путін подарував портрет.

Від Катару Трамп отримав Boeing 747 вартістю 400 мільйонів доларів,

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц привіз Трампу свідоцтво про народження його дідуся.

Також він отримував у подарунок символічні клюшки для гольфу.

Під час свого візиту до Південної Кореї Трамп отримав від президента Лі Дже Мен копію історичної золотої корони.

Ці подарунки були дипломатичними жестами та, відповідно до законодавства США, є власністю громадськості.

Як Трамп частував Зеленського на обіді в Білому домі?

17 жовтня після спілкування з журналістами в Білому домі провели ланч, стало відоме меню для політиків.

Трамп частував Зеленського зеленим салатом, смаженою курятиною з бататом і бісквітом із морозивом, мовиться у Reuters.

