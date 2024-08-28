Сучасний світ вимагає від нас максимальної продуктивності — чим більше, тим краще. Однак у всіх трапляються моменти, коли сили на межі або вже зовсім відсутні.
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Як змусити себе працювати
Варто звернути увагу на те, як часто виникає небажання працювати. Якщо це трапляється лише іноді через певні обставини – це одна ситуація. Але якщо кожен робочий день супроводжується таким настроєм, можливо, настав час змінити щось у своєму житті: або своє ставлення до роботи, або навіть професію.
Можливо, справа в стресі? Стрес є природною реакцією нашої психіки на різні подразники. На роботі їх зазвичай вистачає: конфлікти з колегами, не встигання з проєктами, пропуск дедлайнів або просто втома.
Але стрес можна і потрібно контролювати. Про це говорить психологиня Анастасія Сухорукова з Інституту когнітивного маркетингу.
- Вчіться делегувати обов’язки. Розподіляй завдання між колегами і зосереджуйся на своїх основних функціях, не намагаючись виконувати роботу за інших.
- Знайдіть час на відпочинок. Прогуляйся на свіжому повітрі, зателефонуй друзям чи рідним, або якщо є можливість, подрімай кілька хвилин. Навіть коротка перерва допоможе відволіктися і зарядитися енергією.
- Будьте активними. Намагайся уникати тривалого сидіння — рух допоможе зняти напругу та відновити сили.
- Зверніть увагу на своє харчування. Зменш споживання цукру, рафінованих вуглеводів, кофеїну, алкоголю та трансжирів. Натомість додай до раціону більше зеленого чаю, води та продуктів, багатих на омега-3 жирні кислоти.