Сучасний світ вимагає від нас максимальної продуктивності — чим більше, тим краще. Однак у всіх трапляються моменти, коли сили на межі або вже зовсім відсутні.

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Як змусити себе працювати

Варто звернути увагу на те, як часто виникає небажання працювати. Якщо це трапляється лише іноді через певні обставини – це одна ситуація. Але якщо кожен робочий день супроводжується таким настроєм, можливо, настав час змінити щось у своєму житті: або своє ставлення до роботи, або навіть професію.

Можливо, справа в стресі? Стрес є природною реакцією нашої психіки на різні подразники. На роботі їх зазвичай вистачає: конфлікти з колегами, не встигання з проєктами, пропуск дедлайнів або просто втома.

Але стрес можна і потрібно контролювати. Про це говорить психологиня Анастасія Сухорукова з Інституту когнітивного маркетингу.