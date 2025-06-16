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Якими є улюблені сніданки Цимбалюка
Команда романтичного шоу продовжує знайомити глядачів із Тарасом Цимбалюком. Цього разу – через його гастровподобання.
Тарас Цимбалюк / Фото СТБ
Актор, який пильно слідкує за своїм здоров’ям і фігурою, обирає корисні та поживні страви на початок дня.
До списку його найулюбленіших сніданків Цимбалюка увійшли:
- домашній сир зі сметаною та фруктами;
- вівсянка;
- яєчня з лососем та авокадо.
Улюблені сніданки Цимбалюка / Скриншот
За словами дієтологів, такі сніданки є прикладом збалансованого харчування, яке поєднує користь та смак. Домашній сир зі сметаною і фруктами забезпечує організм білком і кальцієм, а також додає вітаміни завдяки ягодам чи фруктам.
Вівсянка є чудовим джерелом повільних вуглеводів і клітковини, що дарує тривале відчуття ситості.
Яєчня з лососем та авокадо – це справжній "сніданок чемпіонів", який містить корисні жири та омега-3, необхідні для здоров’я серця й мозку.
Такий вибір страв показує, що Тарас дбає про своє здоров’я, не жертвуючи при цьому гастрономічним задоволенням.