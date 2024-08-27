Дослідники вже багато років шукають способи відмовитися від викопного пального на користь екологічніших джерел енергії, таких як сонячні електростанції. Ще одним важливим чинником глобального потепління є сільське господарство, яке викидає значну кількість вуглекислого газу в атмосферу Землі.

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Як планують скоротити викиди від сільського господарства

Учені тепер досліджують новий підхід до зменшення викидів від сільського господарства і виробництва електроенергії. У рамках цього проєкту планується випас понад 6 000 овець на 8 сонячних електростанціях у Техасі.

Ці тварини, що виступатимуть у ролі "волохатих садівників", зможуть знаходити притулок під сонячними панелями і поїдати рослинність на території понад 4 000 гектарів.

Проєкт, як стверджують учені, стане найбільшою угодою з сонячного випасання в США. В спекотні дні вівці зможуть відпочивати в тіні панелей, а власники електростанцій заощадять на гербіцидах і газонокосарках на викопному паливі. Гній овець забезпечить удобрення ґрунту, а самі тварини на своїй шерсті переноситимуть насіння польових квітів.

Які очікування від проєкту

Очікується, що такий випас поліпшить здоров'я місцевого ґрунту. Подібний експеримент вже проводився в Міннесоті, де на деяких ділянках було зафіксовано збільшення органічної речовини на понад 200%.

Автори проєкту підкреслюють, що він демонструє, як сонячна енергія і сільське господарство можуть співіснувати, забезпечуючи ефективність сонячних установок і підтримуючи місцеві екосистеми.

Дослідники зауважують, що хоч ця сфера все ще перебуває на початковому етапі розвитку, сонячний випас може виявитися вигідним як для постачальників сонячної енергії, так і для фермерів.